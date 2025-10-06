وول ستريت والعملات المشفرة تراهن على الرموز المميزة لإعادة تشكيل الأسواق العالمية﻿

تسعى صناعة العملات المشفرة، جنباً إلى جنب مع عمالقة وول ستريت، لجلب الأسهم المرمزة أو النسخ الرقمية من الأسهم التقليدية، التي يتم تسجيلها في دفتر الأستاذ الرقمي للبلوك تشين، إلى التيار الرئيسي.

و يعتقد مؤيدو هذه التقنية أنها "ستأكل النظام المالي بأكمله" من خلال تحويل الطريقة التي نتداول ونستثمر بها.

مفهوم الترميز وفوائده ﻿

الترميز (Tokenization﻿) هو عملية تحويل الأصول التقليدية مثل الأسهم والسندات والعقارات إلى رموز رقمية على البلوك تشين.

يسمح هذا بتداول هذه الأصول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتسوية فورية للمعاملات، وتكاليف أقل للمعاملات، بالإضافة إلى إمكانية الوصول للمستثمرين الصغار إلى أصول كانت مقتصرة سابقاً على الأثرياء.

تدعم البنوك الكبرى مثل JPMorgan Chase﻿ وGoldman Sachs﻿ هذا التوجه، حيث يرون أن الترميز سيحدث ثورة في كيفية عمل الأسواق المالية.

يمكن للترميز أن يجعل التداول أكثر كفاءة وشفافية، ويقلل من الحاجة للوسطاء التقليديين، مما يؤدي إلى تخفيض التكاليف وزيادة السرعة.

التحديات والآفاق المستقبلية ﻿

رغم الإمكانيات الهائلة، تواجه تقنية الترميز تحديات تنظيمية وتقنية كبيرة. تحتاج الحكومات والهيئات التنظيمية إلى وضع إطار قانوني واضح لحماية المستثمرين وضمان استقرار السوق. كما تحتاج الشركات إلى تطوير بنية تحتية تقنية قوية وآمنة لدعم هذه الأنظمة الجديدة.

مع ذلك، يتوقع الخبراء أن نشهد في السنوات المقبلة تطبيقاً واسعاً لهذه التقنية، مما قد يغير وجه الأسواق المالية العالمية إلى الأبد.