قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر من تقلبات في حالة الطقس وسقوط أمطار على تلك المناطق
أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة
إسرائيل ترحّل الناشطة السويدية جريتا ثونبرج إلى اليونان بعد احتجازها وتعذيبها
تراجع أسعار العملات الأجنبية في مصر
ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي
إيران: جاهزون لمواجهة إسرائيل في الجزر والسواحل والبحار
سقوط قذيفتين أُطلقتا من الجانب الإسرائيلي داخل الريف الغربي لمحافظة درعا
تلاوة فجر النصر.. حين صدح صوت الشيخ شبيب بآيات القتال من الحسين يوم 6 أكتوبر
الإسكان: طرح تكميلي جديد لوحدات المصريين بالخارج.. والإقبال فاق التوقعات
بقدرات مذهلة.. لوسيد إير تحطم الأرقام وتحقق لقب جديد
إطلاق نار عشوائي في سيدني يُصيب 20 شخصًا واعتقال مشتبه به
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تحذير.. أدوات منزلية أكثر ضررا من مقعد المرحاض

طبيب يكشف عن أدوات منزلية أكثر ضرارا من مقعد المرحاض
طبيب يكشف عن أدوات منزلية أكثر ضرارا من مقعد المرحاض
هاجر هانئ

كشف طبيب عن خمسة أدوات منزلية أكثر ضرارا بكثير من مقعد المرحاض، إذ إنها تؤوي بكتيريا ضارة قد تؤدي إلى أمراض عديدة، بما في ذلك التسمم الغذائي المميت. لذا، احرص على تنظيف جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون، وأغطية الوسائد، والهواتف الذكية، وألواح التقطيع بانتظام. 

قد تكون معظم الأغراض اليومية المستخدمة في منزلك متسخة بعض الشيء، بينما يُستخدم مقعد المرحاض، الذي قد تنظفه بانتظام، رمزًا للقذارة في دراسات نظافة المنزل، فإلى جانب مسببات الأمراض، تتراكم أنواع عديدة من البكتيريا، مما لا يؤدي فقط إلى أمراض خطيرة، بل يؤدي أيضًا إلى تهيج الجلد وحكة فروة الرأس، وحتى تسوس الأسنان.

أدوات منزلية أكثر ضرارا من مقعد المرحاض

وفقًا للدكتور مانان فورا، أخصائي تقويم العظام، هناك أغراض منزلية شائعة أكثر قذارةً من مقعد المرحاض، ويجب الانتباه لها، وكتب على إنستجرام: "يعتقد معظم الأشخاص أن مقعد المرحاض هو أقذر شيء في المنزل، لكن إليكم خمسة أغراض يومية تحمل في الواقع جراثيم أكثر".

-جهاز التحكم عن بعد للتلفزيون

تشير الدراسات إلى أن متوسط عدد وحدات تكوين المستعمرات (CFU) في جهاز التحكم عن بُعد للتلفزيون يبلغ 290 وحدة لكل سنتيمتر مربع، ولتوضيح ذلك فإن مقعد المرحاض - وهو مكان يفترض الجميع أنه مليء بالجراثيم - يحتوي على 12.4 وحدة فقط لكل سنتيمتر مربع.

قال الدكتور فورا إن جهاز التحكم عن بُعد قد يكون مليئًا بالبكتيريا من الأيدي غير المغسولة، وفتات الطعام، والغبار والأوساخ المتراكمة مع مرور الوقت.

 وأضاف: "تنتقل هذه البكتيريا بين أيدي متسخة بالزيت، ونادرًا ما تُنظف"، ويؤكد الدكتور فورا أن تنظيف جهاز التحكم عن بُعد وجعله خاليًا من الجراثيم لا يتطلب جهدًا كبيرًا، يمكنك القيام بذلك عن طريق:

انزع البطاريات من جهاز التحكم عن بُعد قبل التنظيف، هذا سيمنع أي ضرر.

استخدم منديلًا مطهرًا أو قطعة قماش مبللة بمزيج من الماء والخل لمسح كامل سطح جهاز التحكم عن بعد.

بالنسبة للمناطق التي يصعب الوصول إليها بين الأزرار، استخدم قطعة قطن أو فرشاة أسنان ناعمة الشعيرات مغموسة في محلول التنظيف.

تجنب استخدام كمية كبيرة من السوائل، حيث يمكن أن تتسرب إلى الأجهزة الإلكترونية.

اترك جهاز التحكم عن بعد ليجف في الهواء قبل إعادة وضع البطاريات فيه.

 

لوح التقطيع

قد يكون لوح التقطيع أكثر قذارة من مقعد المرحاض، إذ قد يحتوي على كميات أكبر بكثير من البكتيريا البرازية، خاصةً إذا استُخدم للحوم النيئة ولم يُنظف جيدًا. ووفقًا للخبراء، تتراكم البكتيريا في أخاديد سطح اللوح، التي تُحدثها السكاكين، ثم تنتقل إلى أطعمة أخرى، مما قد يُسبب تسممًا غذائيًا قاتلًا. يقول الدكتور فورا: "تلتصق بقايا الطعام إذا لم تُجفف جيدًا، مما يجعلها بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا".

يجب عليك تنظيف لوح التقطيع بشكل صحيح بالماء الساخن والصابون، والتطهير المنتظم بمحلول مبيض مخفف، واستبدال الألواح عندما تصبح مخدوشة بشدة لتقليل التلوث.

الهواتف المحمولة

غالبًا ما يحمل هاتفك المحمول جراثيم أكثر بكثير من مقاعد المراحيض - حتى عشرة أضعاف - وفقًا للدراسات. ويرجع هذا الكمّ الكبير من البكتيريا إلى كثرة التعامل معه، وملامسته المتكررة لأسطح متنوعة، وكثرة دخوله إلى بيئات معرضة للجراثيم مثل الحمامات.

 يقول الدكتور فورا: "يُستخدم في كل مكان، من الحمامات إلى وسائل النقل العام، ولكن نادرًا ما يُعقّم".

للحد من انتقال الجراثيم، احرص على غسل يديك بانتظام بالماء والصابون، وتجنب إدخال هاتفك إلى الحمامات، نظّف سطح الهاتف دائمًا بقطعة قماش من الألياف الدقيقة مبللة بكحول الأيزوبروبيل من وقت لآخر.

غطاء الوسادة

تشير الدراسات إلى أن النوم على غطاء الوسادة لمدة أسبوع يُجمّع أكثر من 17,000 بكتيريا، أي أكثر من مقعد المرحاض، أو ما يزيد عن 3 إلى 5 ملايين وحدة بكتيرية مُشكّلة للمستعمرات لكل بوصة مربعة. وأضاف: "أغطية الوسائد تجمع العرق واللعاب والغبار أثناء النوم".

لتقليل خطر الإصابة، احرص على غسل ملاءاتك وأغطية وسائدك بانتظام، الغسيل الأسبوعي ضروري لمنع تراكم البكتيريا الضارة.

اسفنجة المطبخ

تُعدّ إسفنجات المطبخ بيئةً مثاليةً للميكروبات. ووفقًا للخبراء، تتميز بسطح داخلي كبير ينمو فيه الكثير من مسببات الأمراض الضارة، وتُستخدم في تنظيف العديد من الأشياء المختلفة، مما يوفر للميكروبات الكثير من العناصر الغذائية التي تتغذى عليها، وتشير الدراسات إلى أن الإسفنج يحتوي على بكتيريا ضارة مثل السالمونيلا أو العطيفة ، والتي تُسبب تسممًا غذائيًا حادًا.

المصدر: timesnownews

المرحاض مقعد المرحاض نظافة المنزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

محافظ البحيرة

قفزت من الطابق الأخير.. طالبة ثانوي تنهي حياتها داخل مدرسة بالبحيرة

اسعار السجائر

مفاجأة.. قائمة أسعار السجائر اليوم في مصر للمستهلك

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح في هذه المناطق

رون ديرمر

رغم الإعلان.. مكتب رئيس الوزراء: ديرمر لن يغادر إلى القاهرة غدًا

محمد صلاح

بكل لغات العالم أنت الأفضل..استقبال خاص لـ محمد صلاح في مطار القاهرة

وزير العمل

وزير العمل يحسم الجدل: أنا مش ظالم.. العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3%

الواقعة

حارس عقار يتعدى على كلب ضال.. تحرك فوري من الأمن

ترشيحاتنا

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| تسليم 53 منحة دراسية بالجامعات الحكومية لمتفوقي الثانوية.. تخصيص 5 لجان فحص مرشحي مجلس النواب

صورة موضوعية

أخبار البحر الأحمر.. بروتوكول تعاون بين "حياة كريمة" ووزارة الصحة وقطاع البترول لإنشاء وحدة غسيل كلوي جديدة بمستشفى الغردقة العام

ندوة جامعة دمنهور

احتفالا بالذكرى 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.. جامعة دمنهور تعقد ندوة روح أكتوبر ودروسه الملهمة في صناعة المستقبل

بالصور

حلويات في 10 دقائق.. طريقة عمل البان كيك

طريقة عمل بان كيك في البيت
طريقة عمل بان كيك في البيت
طريقة عمل بان كيك في البيت

امال ماهر تتألق فى حفلها بقصر عابدين

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر

أبطال فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة يتألقون فى العرض الحصري على السجادة الحمراء

أبطال فيلم هيبتا٢
أبطال فيلم هيبتا٢
أبطال فيلم هيبتا٢

المؤلف محمد سيد بشير عضو لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

محمد سيد بشير
محمد سيد بشير
محمد سيد بشير

فيديو

الأرز البايت

الأرز البايت سـ.ـم قــاتـ.ــل في مطبخك.. احذر التسـ.ــمــم البكتيري الصامت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد