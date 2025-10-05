قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منظومة تسويق جديدة| معهد القطن يكشف أهم الأنواع المستنبطة حديثا
اجتماع حسين لبيب وجون إدوارد لمناقشة تراجع نتائج الزمالك وخطة تصحيح المسار
وزير العمل يحسم الجدل: أنا مش ظالم.. العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3%
ما ينبغي تجنبه بعد التطعيم؟ نصائح طبية للحفاظ على فعالية اللقاح
برئاسة خليل الحية.. وصول وفد حركة حماس إلى مصر
تصفيات المونديال| حسام حسن يستقر على خط دفاع منتخب مصر أمام جيبوتي
عقوبات مشددة تواجه شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادٍ صحي بمدينة نصر
محمد جبران: قانون العمل الجديد أخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية
72 ساعة أمطار.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
خزنة آثار مصر.. وزير السياحة يكشف توجيها من الرئيس السيسي لحفظ تاريخ الدولة المصرية
تعليق ناري من لميس الحديدي على قرار سوريا إلغاء عطلة 6 أكتوبر
مرأة ومنوعات

الجري المفرط يزيد من خطر الإصابة بمرض مميت

الجري
الجري
هاجر هانئ

يمكن أن يُسبب الجري المُفرط ضغطًا على القولون، مما يُثير مخاوف بشأن احتمال ارتباطه بسرطان القولون، يُؤكد الخبراء أنه على الرغم من أن الجري المُعتدل يُعزز صحة الأمعاء، إلا أن الإفراط في تدريبات التحمل قد يزيد من المخاطر، يُمكن أن يُساعد اتباع ممارسات آمنة - مثل التدريب المُتوازن، والنظام الغذائي المُناسب، وشرب كميات كافية من الماء، والفحوصات الدورية - في حماية صحتك مع الاستمتاع بفوائد الجري.

كشف طبيب متخصص في أمراض السرطان أن الجري المفرط والمتواصل قد يزيد من خطر الإصابة بأورام ما قبل سرطانية متقدمة في القولون، تُعرف بالأورام الغدية، لدى الشباب، قد تُسبب هذه الأورام سرطان القولون أو المستقيم إذا لم تُلاحظ أو تُشخص.

لاحظت دراسات مختلفة معدلات أعلى من المتوقع لهذه الأورام الغدية المتقدمة لدى مجموعة من عدّائي التحمل الجادّين المشاركين في سباقات الماراثون والماراثونات الطويلة.

 صرّح الدكتور روهيت خانديلوال لمتابعيه على إنستغرام: "الأورام الغدية تُعدُّ سرطانية، ويمكن أن تتحول إلى سرطان في مرحلة لاحقة. عادةً، تتراوح أعمار الأشخاص العاديين بين 35 و50 عامًا، ويكون خطر الإصابة بالأورام الغدية بين 2% و3% فقط، وهي نسبة أعلى بكثير".

تشير الدراسات إلى أن العدائين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و50 عامًا، والذين شاركوا في العديد من سباقات المسافات الطويلة، أظهروا نتائج غير طبيعية في القولون، أكثر مما هو متوقع عادةً. ومع ذلك، لا تزال الأبحاث بحاجة إلى مزيد من الدراسة، وخاصةً مع مجموعات المقارنة، ولا ينبغي أن تُثني هذه الصلة المحتملة عن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والتي تُقلل عمومًا من خطر الإصابة بسرطان القولون.

اسباب تهيج القولون العصبي..

لماذا يحدث ذلك؟

عند الجري، يتدفق الدم إلى عضلاتك، فيُحوّل مساره من باقي الجسم، ما يُسبب مشاكل في الأمعاء بسبب نقص الدم. ونتيجةً لذلك، قد يلاحظ العدائون في كثير من الأحيان وجود دم في برازهم. يقول الدكتور خانديلوال: "يؤدي الالتهاب المتكرر إلى تغيرات في الأمعاء".

هناك أيضًا حالة تُعرف باسم "التهاب القولون لدى العدائين" أو "هرولة العدائين"، والتي تُسبب برازًا لينًا ونزيفًا عرضيًا لدى رياضيي رياضات التحمل، وبينما غالبًا ما تُعتبر الأعراض طبيعية، يقول الأطباء إن النزيف أو التهيج المعوي المتكرر قد يُسهم أيضًا في خطر الإصابة بالسرطان. علاوة على ذلك، قد تلعب الاختلافات في ميكروبيوم الأمعاء لدى عدائي المسافات الطويلة دورًا في زيادة الخطر.

قد يكون النظام الغذائي، والترطيب، والمكملات الغذائية، أو الوقود أثناء الجري (الهلام، والأطعمة المصنعة)، والتعافي أيضًا أمرًا مهمًا في هذه الحالة.

أعراض مبكرة تشير للإصابة بسرطان القولون

هل يجب عليك التوقف عن الجري؟

وفقًا للدكتور خانديوال، بدلًا من التوقف، عليك اتخاذ بعض الاحتياطات إذا كنت من مُحبي الجري المُكثّف، قال: "احرص على اجتياز مسافة مريحة أسبوعيًا". كذلك، إذا كنت من مُحبي الجري المُفرط ولاحظت أي تغيير في عادات أمعائك، فتأكد من فحصها ولا تتجاهلها.

إذا كان عمرك 45 عامًا أو أكثر، فتحدث إلى طبيبك بشأن إجراء تنظير القولون أو أي فحص آخر، توصي العديد من الإرشادات ببدء الفحص في سن 45.

احرص على تخصيص وقت للتعافي من خلال تجنب إجهاد أمعائك باستمرار، خاصةً في المسافات الطويلة، اشرب كمية كافية من الماء، وتأكد من أن التغذية تدعم صحة أمعائك، وتجنب الإفراط في تناول الطعام المعالج دون راحة كافية.

المصدر: timesnownews

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

