الجري المفرط يزيد من خطر الإصابة بمرض مميت

يمكن أن يُسبب الجري المُفرط ضغطًا على القولون، مما يُثير مخاوف بشأن احتمال ارتباطه بسرطان القولون، يُؤكد الخبراء أنه على الرغم من أن الجري المُعتدل يُعزز صحة الأمعاء، إلا أن الإفراط في تدريبات التحمل قد يزيد من المخاطر، يُمكن أن يُساعد اتباع ممارسات آمنة - مثل التدريب المُتوازن، والنظام الغذائي المُناسب، وشرب كميات كافية من الماء، والفحوصات الدورية - في حماية صحتك مع الاستمتاع بفوائد الجري.

كشف طبيب متخصص في أمراض السرطان أن الجري المفرط والمتواصل قد يزيد من خطر الإصابة بأورام ما قبل سرطانية متقدمة في القولون، تُعرف بالأورام الغدية، لدى الشباب، قد تُسبب هذه الأورام سرطان القولون أو المستقيم إذا لم تُلاحظ أو تُشخص.

لاحظت دراسات مختلفة معدلات أعلى من المتوقع لهذه الأورام الغدية المتقدمة لدى مجموعة من عدّائي التحمل الجادّين المشاركين في سباقات الماراثون والماراثونات الطويلة.

صرّح الدكتور روهيت خانديلوال لمتابعيه على إنستغرام: "الأورام الغدية تُعدُّ سرطانية، ويمكن أن تتحول إلى سرطان في مرحلة لاحقة. عادةً، تتراوح أعمار الأشخاص العاديين بين 35 و50 عامًا، ويكون خطر الإصابة بالأورام الغدية بين 2% و3% فقط، وهي نسبة أعلى بكثير".

تشير الدراسات إلى أن العدائين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و50 عامًا، والذين شاركوا في العديد من سباقات المسافات الطويلة، أظهروا نتائج غير طبيعية في القولون، أكثر مما هو متوقع عادةً. ومع ذلك، لا تزال الأبحاث بحاجة إلى مزيد من الدراسة، وخاصةً مع مجموعات المقارنة، ولا ينبغي أن تُثني هذه الصلة المحتملة عن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والتي تُقلل عمومًا من خطر الإصابة بسرطان القولون.

لماذا يحدث ذلك؟

عند الجري، يتدفق الدم إلى عضلاتك، فيُحوّل مساره من باقي الجسم، ما يُسبب مشاكل في الأمعاء بسبب نقص الدم. ونتيجةً لذلك، قد يلاحظ العدائون في كثير من الأحيان وجود دم في برازهم. يقول الدكتور خانديلوال: "يؤدي الالتهاب المتكرر إلى تغيرات في الأمعاء".

هناك أيضًا حالة تُعرف باسم "التهاب القولون لدى العدائين" أو "هرولة العدائين"، والتي تُسبب برازًا لينًا ونزيفًا عرضيًا لدى رياضيي رياضات التحمل، وبينما غالبًا ما تُعتبر الأعراض طبيعية، يقول الأطباء إن النزيف أو التهيج المعوي المتكرر قد يُسهم أيضًا في خطر الإصابة بالسرطان. علاوة على ذلك، قد تلعب الاختلافات في ميكروبيوم الأمعاء لدى عدائي المسافات الطويلة دورًا في زيادة الخطر.

قد يكون النظام الغذائي، والترطيب، والمكملات الغذائية، أو الوقود أثناء الجري (الهلام، والأطعمة المصنعة)، والتعافي أيضًا أمرًا مهمًا في هذه الحالة.

هل يجب عليك التوقف عن الجري؟

وفقًا للدكتور خانديوال، بدلًا من التوقف، عليك اتخاذ بعض الاحتياطات إذا كنت من مُحبي الجري المُكثّف، قال: "احرص على اجتياز مسافة مريحة أسبوعيًا". كذلك، إذا كنت من مُحبي الجري المُفرط ولاحظت أي تغيير في عادات أمعائك، فتأكد من فحصها ولا تتجاهلها.

إذا كان عمرك 45 عامًا أو أكثر، فتحدث إلى طبيبك بشأن إجراء تنظير القولون أو أي فحص آخر، توصي العديد من الإرشادات ببدء الفحص في سن 45.

احرص على تخصيص وقت للتعافي من خلال تجنب إجهاد أمعائك باستمرار، خاصةً في المسافات الطويلة، اشرب كمية كافية من الماء، وتأكد من أن التغذية تدعم صحة أمعائك، وتجنب الإفراط في تناول الطعام المعالج دون راحة كافية.

