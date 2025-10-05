قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مندوبو 8 دول يشيدون بمهنية وخبرة مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو
موعد شهر رمضان 2026- 1447هــ
الأوقاف: التعليم من أشرف المهن وأعظمها أثرًا في بناء الإنسان
شيكا رجل مباراة فاركو ووادي دجلة بالدوري
دوري أبطال إفريقيا| تأهل بيراميدز لدور الـ 32 بعد فوزه على الجيش الرواندي
الخارجية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات 6 أكتوبر
أسعار الذهب اليوم.. الجنيه وصل كام؟
تقرير: الإغلاق الحكومي بأمريكا والنزاعات يدعمان أسعار الذهب القياسية
زعيم كوريا الشمالية: إجراء جديد للرد على الحشد العسكري الأمريكي في سول
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يطلق برنامج كايرو برو-ميت
سعر الذهب في مصر الآن
مصدر لـ"صدى البلد": أثريو سقارة اكتشفوا اختفاء لوحة مقبرة خنتي كا
مرأة ومنوعات

في عيد ميلادها الـ44.. إطلالات أثارت الجدل لـ بشرى

بشرى
بشرى
هاجر هانئ

يصادف اليوم ٥ أكتوبر عيد ميلاد الفنانة بشرى والتي أتمت عامها الـ ٤٤ ولكن لا يبدو عليها تخطيها حاجز الأربعون عاما ولازالت تحافظ على جمالها.

إطلالات بشرى

تحرص الفنانة بشرى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بأبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

تعتمد بشرى على اتباع احدث صيحات الموضة واختيار ما يتناسب معها ويكشف عن رشاقتها وقوامها المثالي، بالإضافة إلي ذوقها الراقي و الأنيق في أختيار الأزياء.

تقوم بشرى بتنسيق الإكسسوارات والمجوهرات بالأضافة إلي الحقائب والأحذية التي تزيد من أناقتها وتجعلها محط أنظار الجميع.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد بشرى من حين لأخر على لوك مختلف فهي تحرص على التجديد دائما، ولكنها تقوم بأختيار صيحات المكياج التي تتناسب معها وتبرز جمال ملامحها.

