في عيد ميلادها الـ44.. إطلالات أثارت الجدل لـ بشرى

يصادف اليوم ٥ أكتوبر عيد ميلاد الفنانة بشرى والتي أتمت عامها الـ ٤٤ ولكن لا يبدو عليها تخطيها حاجز الأربعون عاما ولازالت تحافظ على جمالها.

إطلالات بشرى

تحرص الفنانة بشرى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بأبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

تعتمد بشرى على اتباع احدث صيحات الموضة واختيار ما يتناسب معها ويكشف عن رشاقتها وقوامها المثالي، بالإضافة إلي ذوقها الراقي و الأنيق في أختيار الأزياء.

تقوم بشرى بتنسيق الإكسسوارات والمجوهرات بالأضافة إلي الحقائب والأحذية التي تزيد من أناقتها وتجعلها محط أنظار الجميع.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد بشرى من حين لأخر على لوك مختلف فهي تحرص على التجديد دائما، ولكنها تقوم بأختيار صيحات المكياج التي تتناسب معها وتبرز جمال ملامحها.