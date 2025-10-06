قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عملية جراحية .. تطور مثير في وعكة حسن شحاتة الصحية
صحف عبرية: السخرية من إسرائيل تتصدر المشهد لاستضافة وفدنا بالقاهرة تزامنا مع احتفالات أكتوبر
حزب الجيل يدفع بـ70 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب
أساطير الكرة المصرية.. الخطيب يطمئن على حسن شحاتة فى المستشفى
قرارات عاجلة بشأن تدريب الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم
أستاذ علوم سياسية: رد حركة حماس على خطة ترامب موقف عبقري في توقيت حاسم
الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي "عام وبكالوريا" بالمدارس
التضامن: تنسيق الجهود مع المؤسسات الأكاديمية لدعم تمكين الفتيات ذوي الإعاقة
الاستخبارات الروسية: بريطانيا تستعد لتنفيذ استفزاز جديد
مخرج إيطالي وذخيرة حية .. كيف روى محمود ياسين كواليس فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي
الجدة ليو.. أيقونة الحيوية التي كسرت قيود العمر في الصين| تفاصيل
وقفة تاريخية .. كامل الوزير يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انفوجراف.. نهضة عمرانية وخدمية كبرى تغير وجه سيناء ومدن القناة

سيناء
سيناء
كتب محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "سيناء.. الإنسان هو محور التنمية"، لتسليط الضوء على الطفرة التنموية والإنجازات في مختلف القطاعات في سيناء، بما ينعكس على تحسين حياة أبنائها، وذلك في ذكرى نصر أكتوبر.


وانطلاقًا من أن الإنسان هو محور التنمية وهدفها، ركزت الدولة جهودها في سيناء ومدن القناة على إحداث نهضة عمرانية وتنموية شاملة من خلال مشروعات قومية تمتد إلى مختلف القطاعات الحيوية، تشمل تطوير البنية التحتية، وتعزيز خدمات الطاقة والتحول الرقمي، والارتقاء بالمنظومة الصحية والتعليمية، إلى جانب توسيع برامج الحماية الاجتماعية، بما يساهم في تحسين جودة حياة أبنائها وتنمية قدراتهم، وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري.


وتناولت الإنفوجرافات استعراضًا للنهضة العمرانية والبنية التحتية الشاملة لأهالي سيناء ومدن القناة، حيث تم وجاٍر إنشاء وتطوير 7 مدن جديدة، إلى جانب تنفيذ نحو 58 ألف وحدة سكنية متنوعة، ما ساهم في خلو سيناء ومدن القناة من العشوائيات غير الآمنة.


كما أبرزت الإنفوجرافات الجهود المبذولة في إنشاء التجمعات التنموية والبيوت البدوية، إذ تم إنشاء 22 تجمعًا سكنيًا بشمال وجنوب سيناء تضم 2230 بيتًا بدويًا، بتكلفة 19.5 مليار جنيه، ويجري إنشاء 950 بيتًا بدويًا إضافيًا ضمن المرحلة الثانية لامتداد 17 تجمعًا تنمويًا،  فيما يجري تنفيذ ٤ تجمعات بدوية بإجمالي 6053 بيتًا.


وفيما يخص البنية التحتية، شهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تطورًا ملحوظًا بسيناء، حيث نفذت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي 163 مشروعًا لإنشاء المحطات وشبكات المياه والصرف الصحي بتكلفة 40.8 مليار جنيه، وارتفعت نسبة تغطية مياه الشرب إلى ٩٦,٥٪ عام 2025، مقابل ٨٤,٤٪ عام ٢٠١٤، كما ارتفعت نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي إلى ۷۸٪ عام 2025، مقابل ۱۷,۳٪ عام ٢٠١٤.


وبشأن القفزات التي حققتها الدولة في خدمات الطاقة والتحول الرقمي لأهالي سيناء، زاد عدد المشتركين في شبكة الكهرباء بنسبة 39.1٪، ليصل إلى 1.6 مليون مشترك في سبتمبر 2025، مقارنة بـ 1.15 مليون مشترك عام 2014.


وفي مجال خدمات الطاقة، زادت الوحدات السكنية التي تم توصيل غاز طبيعي لها بنسبة 74.5٪، لتصل إلى 670 ألف وحدة سكنية في سبتمبر 2025، مقارنة بـ 384 ألف وحدة سكنية في يونيو 2014، فضلًا عن زيادة أطوال الغاز الطبيعي المنفذة بنسبة 229.6٪، لتصل إلى 3345 كم في سبتمبر 2025، مقارنة بـ 1015 كم في يونيو 2014، كما تم إنشاء 64 محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي، لتصل إلى 88 محطة في سبتمبر 2025، مقارنة بـ 24 محطة في يونيو 2014.


أما فيما يتعلق بالخدمات الحكومية المميكنة المقدمة لأهالي سيناء، أشارت الإنفوجرافات إلى أنه تم ميكنة 18 نيابة مرور و42 وحدة مرور حتى سبتمبر 2025، وكذلك ميكنة 12 مكتب سجل تجاري حتى سبتمبر 2025.


وتطرقت الإنفوجرافات إلى المنظومة الصحية المتكاملة لأهالي سيناء ومدن القناة، فعلى صعيد منظومة التأمين الصحي الشامل، تم إطلاق المنظومة بكل من بورسعيد، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، بتكلفة تجاوزت 27 مليار جنيه، حيث بلغ عدد المسجلين بالمنظومة أكثر من 2.5 مليون مواطن، وجارٍ إطلاق المنظومة في شمال سيناء.


واستكمالًا لما سبق، وبشأن الخدمات الصحية المقدمة منذ يناير حتى أغسطس 2025، حصل 7.6 ألف مواطن على العلاج على نفقة الدولة بتكلفة 75.3 مليون جنيه، كذلك تم الكشف على 73.5 ألف مواطن بالقوافل الطبية.

كما تم إجراء أكثر من 16 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، إلى جانب تقديم 1.8 مليون خدمة ضمن مبادرة "100 يوم صحة"، فضلًا عن تدشين أول وحدة متكاملة للتخاطب والتأهيل النفسي والتكامل الحسي بمحافظة جنوب سيناء.


كما سلطت الإنفوجرافات الضوء على جهود الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم لأهالي سيناء ومدن القناة، فعلى صعيد التعليم قبل الجامعي، ارتفع عدد المدارس بنسبة 25.7٪، لتصل إلى 3180 مدرسة عام 2024/2025، مقارنة بـ 2530 مدرسة عام 2013/2014، كما زاد عدد الفصول بنسبة 33.7٪، لتصل إلى 27.8 ألف فصل عام 2024/2025، مقارنة بـ 20.8 ألف فصل عام 2013/2014.


كما ارتفعت أعداد الطلاب المقيدين بالمدارس بنسبة 39.8٪، لتصل إلى 935.8 ألف طالب عام 2024/2025، مقارنة بـ 669.2 ألف طالب عام 2013/2014، ولأول مرة إنشاء 8 مدارس يابانية بسيناء ومدن القناة، إلى جانب إنشاء 6 مدارس تكنولوجية تطبيقية.


وعلى مستوى التعليم الجامعي، أوضحت الإنفوجرافات، أنه تم إنشاء 4 جامعات حكومية بها 57 كلية بالعام الدراسي 2025/2026، وكذلك إنشاء 4 جامعات أهلية وبدء الدراسة بها، بجانب إنشاء جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، وجار إنشاء جامعتي العريش والسويس التكنولوجيتين.


وفيما يتعلق بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لأهالي سيناء ومدن القناة، استفاد 114.7 ألف مستفيد من برنامج "تكافل وكرامة"، بإجمالي دعم سنوي 1.2 مليار جنيه، كما بلغ عدد المستفيدين من المعاشات 472.7 ألف مستفيد في أكتوبر 2025، بتكلفة 1.9 مليار جنيه، إلى جانب إصدار 57.2 ألف بطاقة خدمات متكاملة نشطة لذوي الإعاقة منذ يونيو 2019 حتى سبتمبر 2025.


كما تم تخصيص 21 مكتبًا لتأهيل ذوي الإعاقة، في حين بلغ عدد المستفيدين من البطاقات التموينية 2 مليون مستفيد في سبتمبر 2025، وكذلك 2.4 مليون مستفيد من بطاقات الخبز في سبتمبر 2025.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء سيناء محور التنمية سيناء ومدن القناة مشروعات قومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا عبد العال

رضا عبد العال يطالب برحيل ثنائي الزمالك

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

رضا عبد العال

من كوكب آخر.. رضا عبد العال يتغنى بلاعبي الزمالك

قفشه

خالد الغندور: أفشة تجاوز في حق عماد النحاس.. والأهلي يعرضه للبيع

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

العمرة

السعودية تتيح أداء مناسك العمرة لجميع أنواع التأشيرات

الفنان ضياء المرغني مع أوركيد سامي

التكريم تأخر.. ضياء المرغني يكشف سبب البكاء في مهرجان المهن التمثيلية| خاص

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

ترشيحاتنا

الزمالك

صدمة جديدة للزمالك.. الشرط الجزائي يعرقل إقالة فيريرا

القمر

مزاعم تثير الجدل.. هل هناك حضارة بشرية على القمر قبل 50 ألف عام؟

درجات الحرارة

التغير المناخي يشتد.. عواصم كبرى تواجه موجات حر غير مسبوقة

بالصور

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار أحلى من المطاعم

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.
طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.
طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.

هبة قطب تخرج عن صمتها بسبب فرح ابنتها

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتي؟.. فوائد مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

البرتقال
البرتقال
البرتقال

فيديو

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد