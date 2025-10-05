داليا البحيري تستعرض رشاقتها بالفستان الأسود.. شاهد

حرصت الفنانة داليا البحيري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

فستان داليا البحيري

تألقت داليا البحيري في الصور بإطلالة راقية كشفت عن ذوقها الأنيق في أختيار الأزياء، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة، واتسم التصميم باللون الأسود الذي كشف عن رشاقتها وقوامها المثالي.

تزينت داليا البحيري بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من اناقتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها علي السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت داليا البحيري بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.