هبة قطب تكشف مفاجأة بفيديو صباحية ابنتها دينا هشام.. التفاصيل الكاملة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الدكتورة هبة قطب تجلس بجانب ابنتها دينا هشام ، مع تعليقات تدّعي أن المقطع حديث وأنه من بث مباشر أجرته مؤخرًا مع ابنتها. وقد أثار الفيديو تفاعلاً واسعًا بين المتابعين وتكهنات حول محتواه وتوقيته.

إلا أن البحث والتحقق من الصور كشف أن اللقطات المتداولة قديمة، ولا تعود إلى بث مباشر حديث، كما أنها مقتطعة من فيديو سابق تم تصويره منذ فترة طويلة.

ولم تُشر الدكتورة في أي من حساباتها الرسمية إلى بث مباشر جديد يتناول هذا المضمون.



وتبين من الفحص أن استخدام الصور في السياق الحالي يُعد مضللاً، إذ تم توظيفها خارج سياقها الأصلي بهدف إثارة الجدل، وهو ما يشكل انتهاكًا للخصوصية وتشويهًا للحقائق.

وتؤكد هذه الواقعة مجددًا أهمية التحقق من صحة المحتوى قبل تداوله، خاصة حين يتعلق بأشخاص معروفين، حفاظًا على الدقة واحترام الحياة الشخصية.