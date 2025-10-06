قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أساطير الكرة المصرية.. الخطيب يطمئن على حسن شحاتة فى المستشفى
قرارات عاجلة بشأن تدريب الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم
أستاذ علوم سياسية: رد حركة حماس على خطة ترامب موقف عبقري في توقيت حاسم
الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي "عام وبكالوريا" بالمدارس
التضامن: تنسيق الجهود مع المؤسسات الأكاديمية لدعم تمكين الفتيات ذوي الإعاقة
الاستخبارات الروسية: بريطانيا تستعد لتنفيذ استفزاز جديد
مخرج إيطالي وذخيرة حية .. كيف روى محمود ياسين كواليس فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي
الجدة ليو.. أيقونة الحيوية التي كسرت قيود العمر في الصين| تفاصيل
وقفة تاريخية .. كامل الوزير يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر
محاولات أهلاوية لضم نجم الزمالك.. والأبيض يتحرك لحسم مصيره
صحف عبرية: استضافة وفدنا بمصر تزامنا مع احتفالات أكتوبر سخرية من إسرائيل
رئيس الوزراء يُتابع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

5 علامات احذرها.. أعراض الكبد الدهني

اعراض الكبد الدهني
اعراض الكبد الدهني
رشا عوني

يبحث الكثير عن مرض الكبد الدهني وأعراضه وطريقة حدوثه، خاصة وأنه يحدث نتيجة ارتفاع نسبة الدهون في الكبد أو الإفراط في شرب الكحوليات، ويزداد خطر الإصابة بهذا المرض خاصة لدى أصحاب الوزن الزائد.

ما هو الكبد الدهني؟

يشير وصف الكبد الدهني أو ما يعرف بالتنكس الدهني الكبدي إلى تراكم الدهون على الكبد نتيجة الإفراط في تناولها. ترجع خطورة ارتفاع نسبة الدهون في الكبد إلى أنها قد تسبب التهابه ومن ثم تشمعه، وقد ينتج عن هذه التغيرات في النهاية إلى تلف الكبد بالكامل.

علامات الكبد الدهني

لا تظهر أعراض الكبد الدهني في الغالب إلا في المراحل المتقدمة، وتشمل الأعراض اليرقان (اصفرار الجلد والعينين)، وألم البطن، وانتفاخ البطن، وتورم الساقين، والتعب الشديد، وفقدان الوزن غير المبرر، والغثيان، وفقدان الشهية. يمكن أن تشمل الأعراض المتقدمة أيضًا حكة الجلد، والبراز الباهت، والبول الداكن. 

3 أعراض لمرض الكبد الدهني قد لا تلاحظها | فلسطين الآن
اعراض الكبد الدهني


أعراض الكبد الدهني في المراحل المبكرة والمتوسطة:


=التعب والإرهاق: الشعور بالإعياء الشديد حتى مع ممارسة أنشطة بسيطة. 
=ألم في البطن: يشعر المريض بألم أو انزعاج في الجزء العلوي الأيمن من البطن. 
=ضعف عام: شعور عام بالضعف. 
=غثيان وفقدان الشهية: قد يشعر المريض بالغثيان وفقدان شهيته نحو الطعام. 
=فقدان الوزن غير المبرر: فقدان في الوزن لا يُفسر بنظام غذائي أو ممارسة الرياضة. 


أعراض الكبد الدهني في المراحل المتقدمة (تليف الكبد): 


=اليرقان: اصفرار الجلد وبياض العينين.
=انتفاخ البطن (الاستسقاء): تراكم السوائل في البطن.
=انتفاخ الساقين والكاحلين: يحدث بسبب تراكم السوائل.
=حكة في الجلد: الشعور بالحكة الشديدة في الجلد.
=بول داكن: يصبح لون البول داكنًا.
=براز باهت اللون: يتغير لون البراز إلى الباهت.
=ارتباك وتخليط ذهني: نتيجة لتأثير وظائف الكبد على الدماغ.
=ظهور أوعية دموية بارزة: ظهور شبكة من الأوعية الدموية تحت سطح الجلد.

مرض
اعراض الكبد الدهني

أنواع الكبد الدهني؟

  • االكبد الدهني البسيط: هذا يعني أن لديك دهونًا في الكبد، لكن لم يؤثر بالسلب عليه ولم يؤدي لالتهاب الكبد أو تلف خلايا الكبد. لا يسبب هذا النوع عادةً أي مشاكل للكبد.
  • التهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH): يتأثر الكبد في هذا النوع ويصاب بالالتهاب ويمكن أن يسبب الالتهاب تشمع الكبد بنسب مختلفة، فيصبح التشمع خطيرًا عندما يصيب نسبة كبيرة من الكبد والذي قد يؤدي إلى تليفه بالكامل.
  • مرض الكبد الدهني المرتبط بالكحول (ALD): يمكن الوقاية من هذا النوع، إذ تتحسن الحالة عادةً عندما يتوقف المريض عن شرب الكحول، أما إذا استمر المريض في الشرب فيمكن أن يسبب هذا المرض مشاكل خطيرة.
اعراض الكبد الدهني علامات الكبد الدهني ما هو الكبد الدهني انواع الكبد الدهني علاج الكبد الدهني

رضا عبد العال

رضا عبد العال يطالب برحيل ثنائي الزمالك

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

رضا عبد العال

من كوكب آخر.. رضا عبد العال يتغنى بلاعبي الزمالك

قفشه

خالد الغندور: أفشة تجاوز في حق عماد النحاس.. والأهلي يعرضه للبيع

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

العمرة

السعودية تتيح أداء مناسك العمرة لجميع أنواع التأشيرات

الفنان ضياء المرغني مع أوركيد سامي

التكريم تأخر.. ضياء المرغني يكشف سبب البكاء في مهرجان المهن التمثيلية| خاص

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

الزمالك

صدمة جديدة للزمالك.. الشرط الجزائي يعرقل إقالة فيريرا

القمر

مزاعم تثير الجدل.. هل هناك حضارة بشرية على القمر قبل 50 ألف عام؟

درجات الحرارة

التغير المناخي يشتد.. عواصم كبرى تواجه موجات حر غير مسبوقة

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار أحلى من المطاعم

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.
طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.
طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.

هبة قطب تخرج عن صمتها بسبب فرح ابنتها

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتي؟.. فوائد مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

البرتقال
البرتقال
البرتقال

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

