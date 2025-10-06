5 علامات احذرها.. أعراض الكبد الدهني

يبحث الكثير عن مرض الكبد الدهني وأعراضه وطريقة حدوثه، خاصة وأنه يحدث نتيجة ارتفاع نسبة الدهون في الكبد أو الإفراط في شرب الكحوليات، ويزداد خطر الإصابة بهذا المرض خاصة لدى أصحاب الوزن الزائد.

ما هو الكبد الدهني؟

يشير وصف الكبد الدهني أو ما يعرف بالتنكس الدهني الكبدي إلى تراكم الدهون على الكبد نتيجة الإفراط في تناولها. ترجع خطورة ارتفاع نسبة الدهون في الكبد إلى أنها قد تسبب التهابه ومن ثم تشمعه، وقد ينتج عن هذه التغيرات في النهاية إلى تلف الكبد بالكامل.

علامات الكبد الدهني

لا تظهر أعراض الكبد الدهني في الغالب إلا في المراحل المتقدمة، وتشمل الأعراض اليرقان (اصفرار الجلد والعينين)، وألم البطن، وانتفاخ البطن، وتورم الساقين، والتعب الشديد، وفقدان الوزن غير المبرر، والغثيان، وفقدان الشهية. يمكن أن تشمل الأعراض المتقدمة أيضًا حكة الجلد، والبراز الباهت، والبول الداكن.

أعراض الكبد الدهني في المراحل المبكرة والمتوسطة:



=التعب والإرهاق: الشعور بالإعياء الشديد حتى مع ممارسة أنشطة بسيطة.

=ألم في البطن: يشعر المريض بألم أو انزعاج في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

=ضعف عام: شعور عام بالضعف.

=غثيان وفقدان الشهية: قد يشعر المريض بالغثيان وفقدان شهيته نحو الطعام.

=فقدان الوزن غير المبرر: فقدان في الوزن لا يُفسر بنظام غذائي أو ممارسة الرياضة.



أعراض الكبد الدهني في المراحل المتقدمة (تليف الكبد):



=اليرقان: اصفرار الجلد وبياض العينين.

=انتفاخ البطن (الاستسقاء): تراكم السوائل في البطن.

=انتفاخ الساقين والكاحلين: يحدث بسبب تراكم السوائل.

=حكة في الجلد: الشعور بالحكة الشديدة في الجلد.

=بول داكن: يصبح لون البول داكنًا.

=براز باهت اللون: يتغير لون البراز إلى الباهت.

=ارتباك وتخليط ذهني: نتيجة لتأثير وظائف الكبد على الدماغ.

=ظهور أوعية دموية بارزة: ظهور شبكة من الأوعية الدموية تحت سطح الجلد.

