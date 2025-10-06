قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخلد به بعد وفاتي .. منشور مؤثر من نادية الجندي لهذا السبب
ظواهر جوية خطيرة وتحذير عاجل من الأرصاد | توخوا الحذر
خلال اجتماع مع بن غفير.. نتنياهو يتعهد بعدم الإفراج عن القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي
الرئيس السيسي: نعمل على بناء دولة عصرية تعبر عن وزن مصر الحقيقي وقيمتها الحضارية
للداخل والخارج.. رسائل قوية من الرئيس السيسي في يوم النصر العظيم
شرم الشيخ تستضيف محادثات حاسمة بين حماس وإسرائيل والولايات المتحدة لإنهاء حرب غزة
نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر
الرئيس السيسي: من روح أكتوبر نستمد العزيمة لبناء مصر الحديثة القوية
الرئيس السيسي: نوجه التحية لقادة وشهداء القوات المسلحة ولكل من لبى نداء الوطن
الرئيس السيسي: بصيرة السادات وحكمة القيادات الإسرائيلية والوساطة الأمريكية مهدت طريق السلام العادل
الرئيس السيسي: كي يكتب البقاء للسلام لا بد أن يشيد على دعائم العدالة والإنصاف
مجددًا.. الزمالك مهدد بإيقاف القيد بسبب تراكم المستحقات المالية| تفاصيل
برلمان

برلماني: برنامج التمكين الاقتصادي خطوة استراتيجية لتوسيع قاعدة العدالة المالية

النمو الاقتصادي
النمو الاقتصادي
حسن رضوان

أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن إنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، مؤكدًا أن القرار يمثل نقلة نوعية في نهج الدولة نحو دمج الفئات الأولى بالرعاية في منظومة الاقتصاد الوطني وتحقيق الشمول المالي الحقيقي.

 توحيد الجهود الوطنية وتكامل مؤسسات الدولة

وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ" صدي البلد  " أن البرنامج يسهم في توحيد الجهود الوطنية وتكامل مؤسسات الدولة لتوفير خدمات مالية ومصرفية وتأمينية للأسر الأكثر احتياجًا، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بصورة أكثر فاعلية وشفافية، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس رؤية الدولة المصرية في التحول من الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي المستدام.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن البرنامج يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال منح فرص تمويل وإقراض ميسر للأسر والأفراد فوق خط الفقر، والفئات المستهدفة في برامج التمكين الاقتصادي، مؤكدًا أن هذا التوجه يدعم أهداف التنمية المستدامة ويقلل من الأعباء المالية على الموازنة العامة عبر تعظيم الاستفادة من البنية التحتية والمؤسسات القائمة.

واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن هذا القرار يجسد توجيهات القيادة السياسية نحو بناء منظومة اقتصادية شاملة لا تترك أحدًا خلف الركب، وتعزز من قدرات المواطنين على الإنتاج والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.

اسعار السجائر

مفاجأة.. قائمة أسعار السجائر اليوم في مصر للمستهلك

رون ديرمر

رغم الإعلان.. مكتب رئيس الوزراء: ديرمر لن يغادر إلى القاهرة غدًا

الواقعة

حارس عقار يتعدى على كلب ضال.. تحرك فوري من الأمن

وزير العمل

وزير العمل يحسم الجدل: أنا مش ظالم.. العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3%

الخطيب

أحداث 11 سبتمبر وراء حشد الخطيب الجمعية العمومية لإبعاد حسام غالي

منتخب الشباب

خروج منتخب مصر للشباب من كأس العالم تحت 20 عامًا

ويتكوف وكوشنر

مصادر مطلعة: ديرمر وويتكوف وكوشنر لن يصلوا القاهرة قبل الأربعاء

الزمالك

استياء داخل الزمالك من إداري الفريق بعد خطأ مباراة المحلة واتجاه لرحيله

أرشيفية

نقيب التمريض: حرب أكتوبر ملحمة متكاملة أعادت للأمة كرامتها

الأنبا عمانوئيل عياد

الأنبا عمانوئيل يحتفل بخريجي معهد التربية الدينية بالأقصر

الأنبا باسيليوس

الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان

بالصور

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

هبة قطب تكشف مفاجأة بفيديو صباحية ابنتها دينا هشام.. التفاصيل الكاملة

دودج تودع أقوى طراز تشارجر دايتونا قبل إطلاقه

الربو القلبي..أعراضه وعلاجه وكيفية تشخيصه

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

