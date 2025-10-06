قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبرز تصريحات الرئيس السيسي في ذكرى انتصار أكتوبر.. فيديو
أخلد به بعد وفاتي .. منشور مؤثر من نادية الجندي لهذا السبب
ظواهر جوية خطيرة وتحذير عاجل من الأرصاد | توخوا الحذر
خلال اجتماع مع بن غفير.. نتنياهو يتعهد بعدم الإفراج عن القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي
الرئيس السيسي: نعمل على بناء دولة عصرية تعبر عن وزن مصر الحقيقي وقيمتها الحضارية
للداخل والخارج.. رسائل قوية من الرئيس السيسي في يوم النصر العظيم
شرم الشيخ تستضيف محادثات حاسمة بين حماس وإسرائيل والولايات المتحدة لإنهاء حرب غزة
نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر
الرئيس السيسي: من روح أكتوبر نستمد العزيمة لبناء مصر الحديثة القوية
الرئيس السيسي: نوجه التحية لقادة وشهداء القوات المسلحة ولكل من لبى نداء الوطن
الرئيس السيسي: بصيرة السادات وحكمة القيادات الإسرائيلية والوساطة الأمريكية مهدت طريق السلام العادل
الرئيس السيسي: كي يكتب البقاء للسلام لا بد أن يشيد على دعائم العدالة والإنصاف
العناني الأقرب.. انتخابات اليونسكو تحسم اليوم الفائز بمنصب المدير العام

جمال عاشور

تشهد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اليوم الإثنين، جولة الحسم في انتخابات اختيار المدير العام الجديد للمنظمة للفترة من 2025 إلى 2029، والتي يتنافس فيها كلٌ من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، ممثل مصر والعالم العربي وإفريقيا، والكونغولي فيرمين إدوار ماتوكو، نائب المدير العام لليونسكو لشؤون إفريقيا والعلاقات الخارجية.

وتُعقد جلسات التصويت ضمن أعمال الدورة (222) للمجلس التنفيذي لليونسكو، حيث يصدر المجلس توصيته باسم المرشح الذي سيُرفع إلى الجمعية العامة لاعتماده رسميًا، وهو الإجراء الذي يحظى عادة بتوافق تام، إذ لم يسبق أن خالفت الجمعية العامة توصية المجلس في هذا الشأن.

ويرأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفد مصر المشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي، وسط دعم عربي وإفريقي واسع لترشيح الدكتور خالد العناني، الذي يُعد الأقرب للفوز بمنصب المدير العام، نظرًا لما يتمتع به من خبرة دولية واسعة، وسجل حافل في مجالات الثقافة والتراث والسياحة، إضافة إلى ما يحظى به من تقدير داخل أروقة المنظمة.

ويأتي الفائز في هذه الانتخابات خلفًا للفرنسية أودري أزولاي، التي تنتهي ولايتها هذا العام، لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ المنظمة الأممية، في وقت يشهد فيه العالم تحديات ثقافية وتعليمية غير مسبوقة.

