العناني الأقرب.. انتخابات اليونسكو تحسم اليوم الفائز بمنصب المدير العام

تشهد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اليوم الإثنين، جولة الحسم في انتخابات اختيار المدير العام الجديد للمنظمة للفترة من 2025 إلى 2029، والتي يتنافس فيها كلٌ من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، ممثل مصر والعالم العربي وإفريقيا، والكونغولي فيرمين إدوار ماتوكو، نائب المدير العام لليونسكو لشؤون إفريقيا والعلاقات الخارجية.

وتُعقد جلسات التصويت ضمن أعمال الدورة (222) للمجلس التنفيذي لليونسكو، حيث يصدر المجلس توصيته باسم المرشح الذي سيُرفع إلى الجمعية العامة لاعتماده رسميًا، وهو الإجراء الذي يحظى عادة بتوافق تام، إذ لم يسبق أن خالفت الجمعية العامة توصية المجلس في هذا الشأن.

ويرأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفد مصر المشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي، وسط دعم عربي وإفريقي واسع لترشيح الدكتور خالد العناني، الذي يُعد الأقرب للفوز بمنصب المدير العام، نظرًا لما يتمتع به من خبرة دولية واسعة، وسجل حافل في مجالات الثقافة والتراث والسياحة، إضافة إلى ما يحظى به من تقدير داخل أروقة المنظمة.

ويأتي الفائز في هذه الانتخابات خلفًا للفرنسية أودري أزولاي، التي تنتهي ولايتها هذا العام، لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ المنظمة الأممية، في وقت يشهد فيه العالم تحديات ثقافية وتعليمية غير مسبوقة.