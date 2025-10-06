الأسبوع المقبل.. انطلاق ملتقى شباب المخرجين في دورته الرابعة بمسرحي السامر وروض الفرج

تنطلق الاثنين المقبل 13 أكتوبر فعاليات ملتقى شباب المخرجين الجدد في دورته الرابعة، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، على مسرحي السامر وروض الفرج، ويستمر حتى 22 أكتوبر الحالي.

يقام الملتقى بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويتضمن 12 عرضا مسرحيا نتاج ورشة اعتماد المخرجين الجدد التي أقيمت العام الماضي تحت عنوان "هاملت من أنت؟"، وتضمنت تقديم نصوص مسرحية مأخوذة عن نص "هاملت" لويليام شكسبير برؤى معاصرة وتجارب إخراجية جديدة، وذلك من قبل 12 مخرجا شابا تم تصعيدهم للمهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الحادية والثلاثين، والتي حملت اسم الكاتب الراحل الدكتور علاء عبد العزيز.

وينفذ الملتقى من خلال الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، في إطار سعي الهيئة إلى إعداد جيل مسرحي جديد قادر على الإبداع والتجديد وتقديم رؤى مسرحية مبتكرة.

وأقيمت المرحلة الأولى من ورش اعتماد المخرجين الجدد في مايو العام الماضي بالتزامن مع المهرجان الختامي لنوادي المسرح، وتضمنت تدريبات مكثفة استمرت 12 يوما قدمها كل من د. صبحي السيد، أستاذ الديكور بالمعهد العالي للفنون المسرحية، د. لمياء أنور، أستاذ الدراما والنقد الفني، والمخرجون عصام السيد، ناصر عبد المنعم، حسن الوزير، أحمد طه، سامح بسيوني، عادل حسان، د. أيمن الخشاب، والناقد محمود حامد.

وشهدت المرحلة الثانية تدريبات لشباب المسرحيين بنظام "الماستر كلاس" في مجالات الإخراج، السينوغرافيا، والدراما، وغيرها، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمسرحيين والمتخصصين من أجيال مختلفة.

في حين ركزت المرحلة الثالثة على مناقشة النصوص المسرحية المختارة التي خضعت للتطوير والإعداد لتقدم ضمن عروض الملتقى، وأدار الورش الكاتب سامح عثمان، مدير إدارة التدريب بالإدارة العامة للمسرح.