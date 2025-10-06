لاعب وسط الزمالك يبدأ المرحلة الأخيرة من التأهيل

بدأ محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي الذي يخضع له بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية، وأبعدته عن الفريق في المباريات السابقة.

ويجري الجهاز الطبي للفريق محاولات مكثفة لتجهيز اللاعب من أجل المشاركة في التدريبات بعد فترة التوقف الدولي الحالية، كي يلحق بمباراة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام بعد التعادل مع غزل المحلة في المباراة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري