27 لاعبا في قائمة المنتخب الوطني تحت 17 عاما استعداداً للسفر إلى قطر

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت 17 عاما، بقيادة أحمد الكاس، قائمة المنتخب التي تستعد للدخول في معسكر مغلق بداية من يوم 7 أكتوبر وحتى موعد السفر إلى قطر، استعداداً للمشاركة في كأس العالم.



وتضم قائمة المنتخب

حراسة المرمى

عمر عبدالعزيز

عمرو عادل

محمد طارق

فادي وائل

خط الدفاع

نور أشرف

حمزة الدجوي

محمد شريف

فارس فخري

أدهم فريد

أحمد سمير

عمار محمد السيد

مروان عصام

مهند الشامي

ياسين حسام



خط الوسط



عمر أبوطالب

باسل مدحت

عمر كمال

محمد حمد

بلال عطية

أنس رشدي

محمد صبيح

إبراهيم النجعاوي

كريم جمعة

سيف الجبالي

الهجوم

حمزه عبدالكريم

عبدالعزيز الزغبي

زياد أيوب