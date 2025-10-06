أحمد فؤاد أنور: السلام العادل لا يتحقق إلا بفرض القوة القائمة على التخطيط والإرادة

أكد الدكتور أحمد فؤاد أنور، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن مصر، بقيادتها الحكيمة، استعدت مبكراً لكل السيناريوهات المحتملة في الأزمة الحالية، وهو ما أدى في النهاية إلى تغير الموقف الأمريكي الذي بات يتحدث رسمياً عن رفض التهجير.

وقال أحمد فؤاد أنور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الدروس المستفادة من نصر أكتوبر المجيد تؤكد أن السلام العادل لا يتحقق إلا بفرض القوة القائمة على التخطيط والإرادة والصبر.

وتابع عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن الموقف المصري الصلب، المدعوم بالصمود الفلسطيني والإسناد العربي، هو ما أجبر القوى الدولية على العودة إلى المسار المصري والسعي لوقف إطلاق النار.