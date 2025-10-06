مستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى أكتوبر جسدت وعي القيادة وقوة الدولة

أشاد محمود الجارحي، أمين مساعد التنظيم المركزي بحزب مستقبل وطن، بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أنها عبّرت بصدق عن وعي القيادة السياسية بحجم التحديات التي تواجه الوطن، وقدّمت رؤية شاملة تستلهم من نصر أكتوبر قيم التضحية والعمل والانتماء.

وأوضح "الجارحي" أن الرئيس السيسي تناول في كلمته أبعادًا متعددة لمسيرة الدولة المصرية، مؤكدًا أن روح أكتوبر ما زالت حاضرة في كل إنجاز يُحقق، وأن الإرادة التي صنعت النصر بالأمس هي ذاتها التي تبني الجمهورية الجديدة اليوم.

وأشار إلى أن حديث الرئيس عن السلام؛ عكس إدراكًا عميقًا لدور مصر التاريخي في ترسيخ الاستقرار بالمنطقة، وأن مصر التي خاضت الحرب دفاعًا عن الأرض والكرامة، كانت أول من مدّ يده بالسلام القائم على العدل واحترام الحقوق.

وأكد "الجارحي" أن كلمة الرئيس السيسي حملت رسالة طمأنينة وثقة، مفادها أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل، مدعومة بوعي شعبها، ووحدة صفها، وإخلاص أبنائها المخلصين في القوات المسلحة وكافة مؤسسات الدولة.