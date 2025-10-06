قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصليب الأحمر بغزة: نسعى إلى تقديم ضمانات أمنية لتبادل المحتجزين والأسرى
الخارجية: فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو أكبر انتصار في تاريخ المنظمة
بسبب رقم واحد يا أنصاص.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة
فوزٌ لمصر وريادتها.. شيخ الأزهر يهنئ خالد العناني بفوزه مديرًا عامًّا لليونسكو
امرأة قدمت أبنائها شهداء في سبيل الله.. تعرف عليها
عوائد شهادات الاستثمار في البنوك بعد خفض الفائدة
فور الفوز.. رسالة خالد العناني مدير عام منظمة اليونسكو لرئيس جامعة حلوان
اكتشف سرا تحدث عنه الرسول لن تستغنى عنه بعد اليوم
الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني
أحمد موسى يهنئ خالد العناني بفوزه برئاسة اليونسكو
بعد انتخابه مديرًا عامًا لـ اليونسكو.. أبو العينين يهنئ خالد العناني: فوز ثمين يعكس قوة الدبلوماسية المصرية وقيمتها كقاطرة للعلوم والثقافة
مفتي الجمهورية يهنئ العناني بمناسبة اختياره مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو
محافظات

جولة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر على مستشفى سفاجا

ابراهيم جادالله

في إطار حرص الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، على المتابعة المستمرة والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، قام مساء اليوم يرافقه الدكتور أحمد جلال، مدير إدارة المستشفيات، بالمرور على مستشفى سفاجا المركزي.

شمل المرور تفقد أقسام استقبال الطوارئ والعناية المركزة والحضانة والأقسام الداخلية، حيث تم الاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومتابعة جاهزية الأجهزة الطبية والتأكد من انتظام النوبتجيات وتواجد الأطقم الطبية والتمريضية على مدار الساعة.

كما تم التأكيد على حسن استقبال المرضى وسرعة تقديم الخدمة الطبية لهم، ومراجعة سجلات الحالات الحرجة ومحاضر تسليم وتسلم النوبتجيات لضمان سير العمل وفقًا للمعايير المهنية والجودة المطلوبة.

وشدد الدكتور إسماعيل العربي خلال المرور على أهمية استمرار المتابعة اليومية والالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة، مشيدًا بجهود الفريق الطبي والإداري في تقديم خدمة صحية تليق بأهالي مدينة سفاجا، ومؤكدًا أن المرور الميداني المستمر يأتي في إطار الحرص على دعم المستشفيات ومتابعة الأداء الفعلي على أرض الواقع.

الغردقة مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر سفاجا مديرية الصحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

المزيد