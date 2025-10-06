جولة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر على مستشفى سفاجا

في إطار حرص الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، على المتابعة المستمرة والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، قام مساء اليوم يرافقه الدكتور أحمد جلال، مدير إدارة المستشفيات، بالمرور على مستشفى سفاجا المركزي.

شمل المرور تفقد أقسام استقبال الطوارئ والعناية المركزة والحضانة والأقسام الداخلية، حيث تم الاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومتابعة جاهزية الأجهزة الطبية والتأكد من انتظام النوبتجيات وتواجد الأطقم الطبية والتمريضية على مدار الساعة.

كما تم التأكيد على حسن استقبال المرضى وسرعة تقديم الخدمة الطبية لهم، ومراجعة سجلات الحالات الحرجة ومحاضر تسليم وتسلم النوبتجيات لضمان سير العمل وفقًا للمعايير المهنية والجودة المطلوبة.

وشدد الدكتور إسماعيل العربي خلال المرور على أهمية استمرار المتابعة اليومية والالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة، مشيدًا بجهود الفريق الطبي والإداري في تقديم خدمة صحية تليق بأهالي مدينة سفاجا، ومؤكدًا أن المرور الميداني المستمر يأتي في إطار الحرص على دعم المستشفيات ومتابعة الأداء الفعلي على أرض الواقع.