فن وثقافة

سيناريو فيلم الكدبة الأخيرة يفوز بالمركز الأول في مهرجان الإسكندرية السينمائي

الإعلامي عمرو الليثي
سعيد فراج

اختتمت فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية. 

و أسدل الستار مساء اليوم 6 أكتوبر على فعاليات الدورة ال 41 لمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط،  برئاسة الناقد السينمائى الأمير أباظة رئيس المهرجان ورئيس جمعية كتاب ونقاد السينما، وبحضور الإعلامي الكبير د. عمرو الليثي رئيس مجلس أمناء جائزة ممدوح الليثي ، ونائب رئيس غرفة صناعة السينما ، وكوكبة من النجوم والفنانين وصناع السينما وعشاق الفن السابع 

وأعلن الليثي نتائج مسابقة ممدوح الليثي لكتاب السيناريو ، وتبلغ قيمة مجموع الجوائز هذا العام 50 ألف جنيه. وبمصاحبة أعضاء لجنة التحكيم للمسابقة وهم الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، رئيس لجنة التحكيم ، والكاتبة الدكتورة ثناء هاشم أستاذة السيناريو بالمعهد العالي للسينما، والمخرجة كوثر يونس. والتي جاءت علي النحو التالي 

في المركز الأول سيناريو فيلم (الكدبة الأخيرة)

ويدور حول شاب يعمل في شركة تسويق عقاري، ويعاني مع أبسط احتياجاته في الحياة،

الفيلم مكتوب بشكل جاد ويعكس اشتباكا حقيقيا مع هموم الواقع برغم الصدق والعذوبة اللذين يغلفانه .

وفي المركز الثاني فيلم (فل)

السيناريو تناول راق وفرح لقصة حب بين طرفين مختلفين تماما عن بعضيهما، لكن هذا الاختلاف كان المساحة الآمنة التي نمت فيها قصة حبهما

المركز الثالث سيناريو فيلم (بيجو) ، ويدور الفيلم حول مجموعة ركاب يستقلون سيارة أجرة بيجو متجهين للإسماعيلية، كل منهم له قصته وتتعرض السيارة للخطف ، السيناريو مكتوب بشكل سلس يتأرجح بين الجدية والسخرية،

وفي المركز الثالث مكرر سيناريو  فيلم (تسونامي مصر) ، فيلم يحمل في طياته أفكارا جادة حول موضوع تغير المناخ،

وأكد الإعلامى د. عمرو الليثى ان المسابقة شهدت منافسة قوية بين المبدعين في كتابة السيناريو ، موجها الشكر الي أعضاء لجنة التحكيم علي ما قدموه من جهد متميز طوال أيام المسابقة .

وزف الليثي خبرًا سارًا بأن السيناريوهات الفائزة في المسابقة سيتم تحويلها إلى أفلام سينمائية  يتم إنتاجها وتري النور قريبًا بالشراكة مع بعض جهات الإنتاج .

وأضاف الليثى أن المسابقة تهدف إلى تشجيع كتاب السيناريو الجدد من الشباب في مصر، وتوثيق العلاقة بين المبدعين الشباب والوسط السينمائى في مصر، ليكون نواة وذخيرة إلى جيل مثقف ومبدع يُشكل اضافة إلى كُتاب السيناريو بمصر والعالم العربي، مشيداً بما قدمته المسابقة خلال الأعوام السابقة من نخبة من المبدعين في مجال كتاب السيناريو.

ومن المعروف أن ممدوح الليثي كان من مؤسسي مهرجان الإسكندرية السبنمائي  وحاصل على جائزة الدولة التقديرية في السيناريو، وعقب وفاته خصصت أسرته جائزة سنوية لدعم واكتشاف المواهب في مجال كتابه السيناريو.

وتهدف مسابقة ممدوح الليثي لتشجيع كتاب السيناريو الجدد من الشباب في مصر، كما تهدف لتوثيق العلاقة بين المبدعين الشبان وبين الوسط السينمائي والدرامي في مصر .

الإسكندرية أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة مهرجان الإسكندرية السينمائي مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ممدوح الليثي عمرو الليثي رئيس مجلس أمناء

