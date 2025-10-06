أبو العلا: مصر والسعودية صمام أمان قضايا العرب ودروهما الممتد منذ انتصار أكتوبر

أكد النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجًا راسخًا للأخوة والشراكة الاستراتيجية، مشددًا على أن البلدين الشقيقين هما صمام أمان القضايا العربية ومحور الاستقرار في المنطقة.

وأشار أبو العلا في بيان صادر عنه إلى أن التاريخ يبرهن على أن أي تهديد يواجه الأمة العربية كان يجد مصر والسعودية في مقدمة الصفوف، وهو ما تجسد بوضوح في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، حينما التقت الإرادة المصرية والسعودية في معركة الكرامة واسترداد الأرض، لتؤكد أن وحدة الصف العربي قادرة على صنع الإنجاز والانتصار.

وأوضح أن التنسيق المستمر بين القيادتين المصرية والسعودية اليوم يعكس وعيًا مشتركًا بأهمية الحفاظ على وحدة الصف العربي وتعزيز الأمن القومي المشترك، مؤكدًا أن وحدة الموقف بين القاهرة والرياض تظل الضمانة الحقيقية لاستقرار المنطقة وتوازنها ودعم القضايا المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأمن القومي الخليجي.