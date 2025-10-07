محمود سمير: ليس من حق إمام عاشور المطالبة بالمساواة مع زيزو

انتقد محمود سمير، نجم الأهلي السابق، مطالبة إمام عاشور لاعب الفريق الأحمر بتعديل عقده خلال الفترة الماضية.

وقال سمير في تصريحات لبرنامج "الجوكر" مع الإعلامية منى غانم سلطان، المُذاع على قناة "هي": " ليس من حق إمام عاشور المطالبة بالمساواة مع زيزو، وأرفض مطالبة بعض اللاعبين بتمديد عقوده وتعديلها ومن المفترض أن ينظر كل لاعب إلى نفسه فقط".

وأضاف: "عماد النحاس يستحق الاستمرار مع الأهلي بسبب شخصيته مع اللاعبين وكيفية التعامل النفسي معهم إلى جانب النتائج المميزة التي حققها مع الفريق فهو أدار غرفة ملابس المارد الأحمر بجدارة".