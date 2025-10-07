وزير الدفاع الكويتي يهنئ الفريق أول عبد المجيد صقر بالذكرى الـ52 لنصر أكتوبر

بعث وزير الدفاع الكويتي، الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح، برقية تهنئة إلى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول عبدالمجيد أحمد صقر؛ بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر.

ووفقا لرئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، أعرب وزير الدفاع الكويتي، في برقيته، عن خالص تهانيه وصادق تبريكاته لجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بهذه المناسبة الغالية، والتي سطر خلالها الجيش المصري مع أشقائه من جيوش الدول العربية أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء دفاعا عن الكرامة والأرض العربية.

