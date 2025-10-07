قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وزير الدفاع الكويتي يهنئ الفريق أول عبد المجيد صقر بالذكرى الـ52 لنصر أكتوبر

أ ش أ

بعث وزير الدفاع الكويتي، الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح، برقية تهنئة إلى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول عبدالمجيد أحمد صقر؛ بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر.

ووفقا لرئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، أعرب وزير الدفاع الكويتي، في برقيته، عن خالص تهانيه وصادق تبريكاته لجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بهذه المناسبة الغالية، والتي سطر خلالها الجيش المصري مع أشقائه من جيوش الدول العربية أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء دفاعا عن الكرامة والأرض العربية.
 

وزير الدفاع الكويتي برقية تهنئة الفريق أول عبدالمجيد أحمد صقر الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح عبدالمجيد أحمد صقر حرب السادس من أكتوبر

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
نيللي كريم تخطف الأنظار في شوارع باريس.. شاهد

نيللى كريم
بالفرير الأبيض.. مي عمر تخطف الأنظار داخل سيارتها

بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها
هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
