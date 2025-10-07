قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العمانية أمامة اللواتية تصل الأردن بعد اعتقالها بأسطول الصمود
الخارجية: مناقشات شرم الشيخ تهدف لتنفيذ خطة ترامب الخاصة بإحلال السلام في الشرق الأوسط
وداع مهيب.. الإمام الأكبر يتقدم جنازة أحمد عمر هاشم في الجامع الأزهر
نتنياهو يعترف: لم نهزم حماس ونقترب من نهاية الحرب
من قلب حرب غزة.. توثيق مأساة القطاع على مدار عامين
الإعلام في قلب النار.. مراسل غزة يروي مأساة الصحفيين بعد عامين من الحرب
إسنا تودع عريسها الطبيب في يوم زفافه.. الفرح تحول إلى مأتم| القصة الكاملة
طالب 83 مليون جنيه .. شوبير يكشف حقيقة صدور قرار لصالح زيزو ضد الزمالك
الصحة اللبنانية: استشهاد شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على دير عامص
موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي الحاسمة في التصفيات والقنوات الناقلة
تفاصيل فوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر 2025»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الرقابة المالية توافق على إطلاق أول صندوق استثمار نقدي بالجنيه المصرى

الرقابة المالية
الرقابة المالية
ولاء عبد الكريم

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقتها على ترخيص صندوق أدوات الدخل الثابت متعدد الإصدارات لجرانيت القابضة للاستثمارات المالية، وإطلاق إصداره الأول تحت اسم "صندوق استثمار جرانيت النقدي بالجنيه المصري"، وذلك بالتعاون مع النعيم القابضة للاستثمارات. 

ويعد هذا الصندوق خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير منتجات مالية مبتكرة تعزز من كفاءة إدارة السيولة في السوق المصري، وتوفر بدائل استثمارية آمنة وعالية العائد للأفراد والشركات.

وفي إطار خطتها للتوسع في قطاع التكنولوجيا النقدية (CashTech)،سيتم اطلاق الحساب اليومي الرقمي (Money Market Account) كمرحلة أولى عبر تطبيق موبايل متكامل يتيح التسجيل وفتح الحسابات رقميًا بالكامل، بما يمثّل نقلة نوعية في تعظيم العائد على السيولة النقدية بطريقة رقمية سهلة وآمنة. كما كشفت الشركة عن نيتها التقدّم بطلب ترخيص صندوق دولاري ذي عائد يومي قبل نهاية العام، ليتم طرحه عبر المنصة الرقمية، بما يعزز مكانتها كمبتكر رئيسي في حلول إدارة النقد الرقمية في مصر.

وقال هشام أكرم، المؤسس والرئيس التنفيذي إن الحصول على موافقة الهيئة يمثل "خطوة قوية تؤكد التزام الشركة بالعمل وفق أطر تنظيمية واضحة وتحت إشراف الهيئة، مع الاستمرار في تقديم حلول مالية مبتكرة تواكب التطور التكنولوجي وتعيد تعريف مفهوم إدارة الأصول في مصر".

وأوضح أن الهدف هو "تمكين العملاء من تعظيم عوائدهم بأمان، والمساهمة في تطوير أسواق المال بالتعاون مع الجهات التنظيمية، في إطار رؤية شاملة تدعم الشمول المالي والنمو الاقتصادي".

ويستثمر صندوق جرانيت النقدي في أذون الخزانة والأوراق المالية الحكومية فقط، مما يضمن حماية المستثمرين من المخاطر الائتمانية، مع تحقيق عوائد تنافسية مقارنة بالعوائد على الحسابات المصرفية التقليدية. كما تتيح منصة "جرانيت" الرقمية الجديدة للأفراد والشركات إدارة أموالهم بمرونة تامة، مع عائد يومي تراكمي مرتفع وسيولة كاملة، فضلاً عن الإعفاء الضريبي الممنوح للشركات، ما يجعلها خيارًا ماليًا ذكيًا في ظل التحول الرقمي السريع الذي يشهده القطاع المالي المصري.

استثمار رقابة أموال القطاع المالي المصري تحقيق عوائد

