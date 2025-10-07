الرقابة المالية توافق على إطلاق أول صندوق استثمار نقدي بالجنيه المصرى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقتها على ترخيص صندوق أدوات الدخل الثابت متعدد الإصدارات لجرانيت القابضة للاستثمارات المالية، وإطلاق إصداره الأول تحت اسم "صندوق استثمار جرانيت النقدي بالجنيه المصري"، وذلك بالتعاون مع النعيم القابضة للاستثمارات.

ويعد هذا الصندوق خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير منتجات مالية مبتكرة تعزز من كفاءة إدارة السيولة في السوق المصري، وتوفر بدائل استثمارية آمنة وعالية العائد للأفراد والشركات.

وفي إطار خطتها للتوسع في قطاع التكنولوجيا النقدية (CashTech)،سيتم اطلاق الحساب اليومي الرقمي (Money Market Account) كمرحلة أولى عبر تطبيق موبايل متكامل يتيح التسجيل وفتح الحسابات رقميًا بالكامل، بما يمثّل نقلة نوعية في تعظيم العائد على السيولة النقدية بطريقة رقمية سهلة وآمنة. كما كشفت الشركة عن نيتها التقدّم بطلب ترخيص صندوق دولاري ذي عائد يومي قبل نهاية العام، ليتم طرحه عبر المنصة الرقمية، بما يعزز مكانتها كمبتكر رئيسي في حلول إدارة النقد الرقمية في مصر.

وقال هشام أكرم، المؤسس والرئيس التنفيذي إن الحصول على موافقة الهيئة يمثل "خطوة قوية تؤكد التزام الشركة بالعمل وفق أطر تنظيمية واضحة وتحت إشراف الهيئة، مع الاستمرار في تقديم حلول مالية مبتكرة تواكب التطور التكنولوجي وتعيد تعريف مفهوم إدارة الأصول في مصر".

وأوضح أن الهدف هو "تمكين العملاء من تعظيم عوائدهم بأمان، والمساهمة في تطوير أسواق المال بالتعاون مع الجهات التنظيمية، في إطار رؤية شاملة تدعم الشمول المالي والنمو الاقتصادي".

ويستثمر صندوق جرانيت النقدي في أذون الخزانة والأوراق المالية الحكومية فقط، مما يضمن حماية المستثمرين من المخاطر الائتمانية، مع تحقيق عوائد تنافسية مقارنة بالعوائد على الحسابات المصرفية التقليدية. كما تتيح منصة "جرانيت" الرقمية الجديدة للأفراد والشركات إدارة أموالهم بمرونة تامة، مع عائد يومي تراكمي مرتفع وسيولة كاملة، فضلاً عن الإعفاء الضريبي الممنوح للشركات، ما يجعلها خيارًا ماليًا ذكيًا في ظل التحول الرقمي السريع الذي يشهده القطاع المالي المصري.