محافظ أسوان ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

نعى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وفضيلة العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى رحل اليوم بعد مسيرة مشرفة حافلة بالعطاء والعلم وخدمة الدعوة الإسلامية الوسطية .

وأكد المحافظ أن الفقيد كان أحد كبار علماء الأزهر الشريف الذين أثروا الحياة الدينية والفكرية بعلمهم وقدموا نموذجاً مضيئاً فى نشر قيم التسامح والإعتدال ونصرة الدين بالحكمة والموعظة الحسنة.

وتقدم الدكتور إسماعيل كمال بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد وتلامذته وقيادات الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء ، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ، ويجزيه خير الجزاء على ما قدمه من علم وجهد فى خدمة الدين والوطن .

العالم الجليل