الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ترقّب قرار الفيدرالي بخفض الفائدة

سجّل الذهب مستوى قياسياً جديداً اليوم الثلاثاء، مع استمرار الجمود بين مجلسَي الكونغرس الأميركي دون مؤشرات على حلٍّ قريبٍ لأزمة إغلاق الحكومة، في حين قدّمت التوقعات شبه المؤكدة بخفض معدلات الفائدة من قبل الفدرالي هذا الشهر دعماً إضافياً للأسعار.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% إلى 3971.90 دولاراً للأونصة، بعد أن لامس في وقتٍ سابق من الجلسة أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3977.19 دولاراً. كما صعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة لتسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.5% لتسجّل 3998.20 دولاراً للأونصة.

وقال كبير محللي الأسواق في شركة «أواندا» كلفن وونغ إن «احتمالات خفض الفائدة في أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول لا تزال تتجاوز 80%، وهو ما يدعم أسعار الذهب، فضلاً عن استمرار الإغلاق الحكومي في ظل غياب أي اتفاقٍ بين طرفي الكونغرس الأميركي».