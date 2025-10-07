قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية: الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني لم ولن تتوقف على الإطلاق
الخارجية: ندعو هولندا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
قرار عاجل من السعودية.. وقف دخول الأتوبيسات الأردنية خلال موسم الحج المقبل
وزير الخارجية: حريصون على التعاون مع هولندا في مجال إدارة الموارد المائية
بدر عبد العاطي: نتطلع لتعزيز الشراكة مع هولندا ومواجهة الهجرة غير الشرعية بمقاربة شاملة
إبراهيم فايق: نادي الزمالك الآن يواجه شبح الإفلاس
وصول جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم إلى الجامع الأزهر.. وصلاة الجنازة عقب الظهر
"النصر كان نصرين".. فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو يتوج احتفالات مصر بذكرى أكتوبر
استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم
الاستثمار تبحث مع جهاز مستقبل مصر التعاون في دعم سلاسل الإمداد وتوريد السلع الاستراتيجية
ناقد رياضي يكشف استعدادات مصر لمباراة جيبوتي في التصفيات المؤهلة للمونديال
خروج جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم من المستشفى للجامع الأزهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع جهود لجنة إدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
كتب محمود مطاوع

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود لجنة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك في اجتماع عقده مساء أمس، بحضور/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزيّ، وعددٍ من مسئولي البنك المركزي والوزارات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء ، الحرص على متابعة عمل هذه اللجنة، انطلاقاً من سعي الحكومة لضمان استمرار الجهود المبذولة لتحقيق مُستهدفات استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، وكذا تكريس مُحددات حوكمة الدين الخارجي والاقتراض وفق إطارٍ عام يضمن تحركه في الحدود الآمنة، وفي ضوء قائمة أولويات للمُتطلبات والمشروعات الرئيسية بالدولة، والتحديث المُستمر لأطر التعاون مع شركاء التنمية الدوليين وفق الأجندة الوطنية للتنمية المُستدامة.

وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض تقرير من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول مُؤشرات الدين الخارجي خلال العام المالي 2024/2025، تطرقت خلاله لتطورات الدين الخارجي ومُحددات استدامته، مُسلطة الضوء على الخطوات الإيجابية لتعزيز أثر البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في تحسين المُؤشرات الكلية وتعزيز استدامة الدين الخارجي، إلى جانب تحقيق استقرار الاقتصاد الكُلي وتعزيز التنافسية وبيئة الأعمال والتحول الأخضر، فضلاً عن تحسين بيئة الاستثمار والتصدير وتحسين مؤشرات الملاءة المالية، بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تتعدى نمو الدين سعياً لتعزيز القدرة على سداد الدين الخارجي.

مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء الوزراء إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد العناني

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

مديرية أمن بني سويف

من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف

إمام عاشور

إنزيمات الكبد ارتفعت بشكل مقلق.. تطورات حالة إمام عاشور

اسعار الذهب

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة

زيزو

لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

ترشيحاتنا

صائد الدبابات

القومي للسينما يعرض أفلام "دراما النصر" و"صائد الدبابات" ويكرّم أبطال أكتوبر

مي عمر

مي عمر تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها وتعلق: ليلة باريسية

رياض الخولي

تكريم رياض الخولي والإسباني رافايل بينيتو وإعلان أسماء الفائزين بالدورة الثامنة للقاهرة الدولي للمونودراما

بالصور

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.

نيللي كريم تخطف الأنظار في شوارع باريس.. شاهد

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

بالفرير الأبيض.. مي عمر تخطف الأنظار داخل سيارتها

بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها
بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها
بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد