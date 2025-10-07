قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: نرفض الإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن قضية المياه
أحمد عمر هاشم: رأيت النبي في المنام فاخترت التخصص في علم الحديث
الخارجية: الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني لم ولن تتوقف على الإطلاق
الخارجية: ندعو هولندا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
قرار عاجل من السعودية.. وقف دخول الأتوبيسات الأردنية خلال موسم الحج المقبل
وزير الخارجية: حريصون على التعاون مع هولندا في مجال إدارة الموارد المائية
بدر عبد العاطي: نتطلع لتعزيز الشراكة مع هولندا ومواجهة الهجرة غير الشرعية بمقاربة شاملة
إبراهيم فايق: نادي الزمالك الآن يواجه شبح الإفلاس
وصول جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم إلى الجامع الأزهر.. وصلاة الجنازة عقب الظهر
"النصر كان نصرين".. فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو يتوج احتفالات مصر بذكرى أكتوبر
استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم
الاستثمار تبحث مع جهاز مستقبل مصر التعاون في دعم سلاسل الإمداد وتوريد السلع الاستراتيجية
ضبط 4 مراكز علاج إدمان وطب نفسي غير مرخصة بالعبور

وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
إبراهيم الهواري

نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالقليوبية حملة مكبرة بمدينة العبور، بالتعاون مع مباحث قسم شرطة العبور 2، لضبط المنشآت المخالفة التي تدار دون تراخيص، في إطار توجيهات  الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة.

وترأس الحملة الدكتور إبراهيم حلمي، مساعد مدير إدارة العلاج الحر بالقليوبية، وشارك فيها الدكتور سعيد سلامة، مسئول العلاج الحر بالعبور، والدكتور محمد سلامة، مفتش العلاج الحر بالعبور.

وأسفرت الحملة عن المرور على أربع منشآت تعمل في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان داخل مدينة الأمل التابعة لإدارة العبور، حيث تم ضبط أربع مراكز تُدار بدون ترخيص وبدون موافقة من الأمانة العامة للصحة النفسية، بالإضافة إلى مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص.

وتم تحرير 4 محاضر ضد المراكز المخالفة وهي: مركز دار الوعي (سيدات)، ومركز دار الأمل، ومؤسسة الزهور، ودار الفرصة، وجار  استكمال التحقيقات بمرافقة النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المنشآت المخالفة.

تأتي الحملة تنفيذًا لتعليمات الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وتحت إشراف الدكتور شعبان وردة، مدير إدارة العلاج الحر بالقليوبية،
وتوجيهات الدكتور أحمد حسن، مدير إدارة العبور.

وأكدت مديرية الصحة بالقليوبية استمرار تنفيذ الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية، وحماية المواطنين من أي ممارسات طبية غير آمنة.

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
نيللى كريم
بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها
هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
