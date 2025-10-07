قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير
العمانية أمامة اللواتية تصل الأردن بعد اعتقالها بأسطول الصمود
الخارجية: مناقشات شرم الشيخ تهدف لتنفيذ خطة ترامب الخاصة بإحلال السلام في الشرق الأوسط
وداع مهيب.. الإمام الأكبر يتقدم جنازة أحمد عمر هاشم في الجامع الأزهر
نتنياهو يعترف: لم نهزم حماس ونقترب من نهاية الحرب
من قلب حرب غزة.. توثيق مأساة القطاع على مدار عامين
الإعلام في قلب النار.. مراسل غزة يروي مأساة الصحفيين بعد عامين من الحرب
إسنا تودع عريسها الطبيب في يوم زفافه.. الفرح تحول إلى مأتم| القصة الكاملة
طالب 83 مليون جنيه .. شوبير يكشف حقيقة صدور قرار لصالح زيزو ضد الزمالك
الصحة اللبنانية: استشهاد شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على دير عامص
موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي الحاسمة في التصفيات والقنوات الناقلة
تفاصيل فوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رفع كفاءة الطرق والإنارة بعدة مناطق في مركز كفر الشيخ

محمود زيدان

 تابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، تنفيذ أعمال رفع كفاءة طريق محلة موسى – رزقة أماي، التي تشمل تحسين طبقة الطريق وتهيئته لتيسير الحركة المرورية وتحقيق الأمان للمواطنين في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية.

وتواصلت أعمال رفع كفاءة الإنارة بطريق الحمراء – سيدي سالم، ضمن خطة المركز لتحسين مستوى الإضاءة العامة على الطرق الرئيسية والفرعية، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الأمان ليلاً ونذلك في إطار المتابعة اليومية لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بجميع القطاعات، تنفيذاً لتوجيهات المحافظ بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الطرق والإنارة بمختلف القرى والمناطق.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ مدينة كفر الشيخ

