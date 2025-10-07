رفع كفاءة الطرق والإنارة بعدة مناطق في مركز كفر الشيخ

تابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، تنفيذ أعمال رفع كفاءة طريق محلة موسى – رزقة أماي، التي تشمل تحسين طبقة الطريق وتهيئته لتيسير الحركة المرورية وتحقيق الأمان للمواطنين في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية.

وتواصلت أعمال رفع كفاءة الإنارة بطريق الحمراء – سيدي سالم، ضمن خطة المركز لتحسين مستوى الإضاءة العامة على الطرق الرئيسية والفرعية، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الأمان ليلاً ونذلك في إطار المتابعة اليومية لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بجميع القطاعات، تنفيذاً لتوجيهات المحافظ بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الطرق والإنارة بمختلف القرى والمناطق.