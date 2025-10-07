رئيس منطقة الوادي يتابع سير الدراسة بمعاهد إدارة الداخلة ويلتقي الموجهين

تابع فضيلة الشيخ شعبان مرعي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، سير العملية التعليمية بعدة معاهد تابعة لإدارة الداخلة التعليمية بالوادي الجديد، في جولة رافقه فيها الشيخ محمد إسماعيل، مدير إدارة شئون القرآن الكريم، والأستاذ عمر حسن، مدير إدارة التدريب، وعادل مسلم، مدير إدارة الأمن، وكان في استقبالهم نبيل سفينة، مدير إدارة الداخلة التعليمية.

وشملت الجولة معاهد الراشدة والقلمون والجديدة وبدخلو والزهور وفتيات موط، حيث شهد فضيلته احتفالات المعاهد بيوم النصر في ذكرى أكتوبر تعميقا لمعاني الولاء والانتماء في نفوس المتعلمين، وتابع العمليات الإدارية بالمعاهد، وسير الدراسة في الفصول، مع تعليقات وملاحظات تثري خبرة العاملين، وتقدم الحلول لما قد يعترضهم من معوقات. وتضمن التحسين المستمر بالمعاهد.

وحرصا على تفعيل دور التوجيه الفني، التقى فضيلته بالموجهين بإدارة الداخلة التعليمية، حيث أكد أن الموجه هو رمانة الميزان التي تنهض بالعملية التعليمية، وأنه حلقة الوصل بين المنطقة والإدارات من جهة، وبين المعاهد من جهة أخرى، مشددا على أن المتابعة المستمرة هي التي تضمن تفعيل القرارات وتحسين نواتج التعلم.