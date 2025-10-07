قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عامان من الإبادة في غزة| جريمة ممنهجة وعجز للنظام الدولي.. ومحلل يوضح
التنفيذ فورا .. الجيش السوري وقسد يتفقان على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار
أحمد شوبير: انتخابات الأهلي تقترب من التزكية بعد انسحاب أحمد الحيوان
الأرض تصبح أكثر ظلمة.. والعواقب مقلقة للمناخ العالمي| ما القصة ؟
اقتصاد وتنمية وخدمات.. ملفات ساخنة أمام مدبولي على مائدة اجتماع الحكومة
مش عايز يروح المدرسة.. طالب إعدادي يتخلص من حياته بالوراق
"قضايا الدولة" و"قطاع الأعمال" يوقعان اتفاقًا لتبادل الخدمات واستغلال الأصول بما يخدم التنمية
أمطار واضطرابات في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الحالية
جوتيريش يدعو إلى وقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب
رئيس وزراء بريطانيا: أولويتنا إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات لغزة
مرتضي منصور يتعرض لوعكة صحية طارئة.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة أسوان تفعّل خطة متابعة ضمان الجودة وتستعد للتقدم للاعتماد المؤسسي والبرامجي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

عقد مجلس إدارة مركز ضمان الجودة بجامعة أسوان اجتماعًا برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة، لمتابعة آليات تفعيل وحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد، وتوزيع المهام على أعضاء فريق المركز، في إطار الاستعدادات الجادة لتقديم الكليات للاعتماد المؤسسي والبرامجي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد "نصرت" في كلمته خلال الاجتماع على أهمية رفع كفاءة الأداء داخل وحدات الجودة بالكليات وتقديم تقارير دورية شاملة، مشيرًا إلى ضرورة موافاة المركز بتقارير توضح مدى جاهزية الكليات للتقدم للاعتماد، وذلك ضمن خطة الجامعة لتعزيز التميز الأكاديمي وتجويد مخرجات التعليم العالي.

وأضاف الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، ان جامعة أسوان تسير بخطى واثقة نحو التميز المؤسسي، ومركز ضمان الجودة يمثل القلب النابض لضمان تحقيق رؤيتنا الطموحة في الاعتماد الأكاديمي الكامل، ونعوّل كثيرًا على تفاعل الكليات الجاده وتفعيل دور وحدات الجودة بشكل فعّال ومستدام.

ضمان الجودة

كما شهد الاجتماع حضور الدكتور أشرف الإمام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من القامات العلمية بالمركز، حيث ناقش الحضور تجديد بعض البنود الخاصة بلائحة المركز الخدمي بما يتماشى مع التطورات الحالية واحتياجات الكليات المختلفة.
واوضحت الدكتوره إيمان وجدي مدير المركز ،ان اجتماع الغد خطوة مهمة لتأكيد أدوار وحدات الجودة بالكليات، ونتطلع لرؤية تفاعل فعّال ومثمر، خاصة من الكليات التي التزمت ورفعت وثائقها ومنجزاتها على البريد الإلكتروني الرسمي للمركز، وكل الشكر والتقدير للجان المتابعة وجهودها في دعم مسيرة الجودة.

كما أوصى الدكتور نادي كمال عزيز، المستشار الأكاديمي للمركز، بأهمية تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية لأعضاء وحدات الجودة، لما لها من دور محوري في رفع وعي ومهارات العاملين في مجال الجودة والتقويم.

من جانبه، شدد الدكتور وجدي صابر، نائب مدير مركز ضمان الجودة، على أهمية الالتزام بالدور المحدد لكل عضو من أعضاء وحدات الجودة بالكليات، وضرورة تكامل الجهود لتحقيق التقدم المؤسسي والبرامجي المطلوب.

وفي سياق متصل، يعقد غدًا اجتماع مهم يجمع بين الدكتورة إيمان وجدي، نائب رئيس المركز، ومديري وحدات ضمان الجودة بالكليات، في لقاء تنظيمي يؤكد على أهمية التواصل الدوري ومتابعة تنفيذ المهام المُسندة.

وفي ختام الاجتماع ، تقدّم رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير لكافة الكليات التي أبدت اهتمامًا ملحوظًا وحرصت على توثيق منجزاتها ورفعها في الوقت المحدد، داعيًا إلى استمرار هذا النهج لتحقيق الجودة الشاملة في جامعة أسوان.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

احمد عمر هاشم

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025

جون ادوارد

مفاجأة.. شرط جزائي في عقد جون إدوارد يمنع تعاقده مع الأهلي

أسعار البيض

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أحمد عمر هاشم رحمه الله

العالم فقد مصباحا منيرا.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

ترشيحاتنا

معرض دمنهور للكتاب

صائد الدبابات محمد المصري.. بطولة خالدة تتجدد في معرض دمنهور للكتاب

معرض دمنهور للكتاب

ملحمة وطنية يسطرها أبناء البحيرة في احتفالات نصر أكتوبر بمعرض دمنهور للكتاب

معرض دمنهور للكتاب

في ندوة بـ"معرض دمنهور للكتاب".. الأزهر يؤكد: مواجهة التطرف مسؤولية فكرية وتنموية شاملة

بالصور

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

تموين الشرقية يضبط 78 طن دقيق فاخر وزيت مجهول المصدر بمدينتى الزقازيق والعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

5 فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

الأمطار الغزيرة تغمر شوارع فيتنام بسبب العاصفة الاستوائية ماتمو

فيضانات فيتنام
فيضانات فيتنام
فيضانات فيتنام

فيديو

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد