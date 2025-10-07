جامعة أسوان تفعّل خطة متابعة ضمان الجودة وتستعد للتقدم للاعتماد المؤسسي والبرامجي

عقد مجلس إدارة مركز ضمان الجودة بجامعة أسوان اجتماعًا برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة، لمتابعة آليات تفعيل وحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد، وتوزيع المهام على أعضاء فريق المركز، في إطار الاستعدادات الجادة لتقديم الكليات للاعتماد المؤسسي والبرامجي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد "نصرت" في كلمته خلال الاجتماع على أهمية رفع كفاءة الأداء داخل وحدات الجودة بالكليات وتقديم تقارير دورية شاملة، مشيرًا إلى ضرورة موافاة المركز بتقارير توضح مدى جاهزية الكليات للتقدم للاعتماد، وذلك ضمن خطة الجامعة لتعزيز التميز الأكاديمي وتجويد مخرجات التعليم العالي.

وأضاف الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، ان جامعة أسوان تسير بخطى واثقة نحو التميز المؤسسي، ومركز ضمان الجودة يمثل القلب النابض لضمان تحقيق رؤيتنا الطموحة في الاعتماد الأكاديمي الكامل، ونعوّل كثيرًا على تفاعل الكليات الجاده وتفعيل دور وحدات الجودة بشكل فعّال ومستدام.

ضمان الجودة

كما شهد الاجتماع حضور الدكتور أشرف الإمام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من القامات العلمية بالمركز، حيث ناقش الحضور تجديد بعض البنود الخاصة بلائحة المركز الخدمي بما يتماشى مع التطورات الحالية واحتياجات الكليات المختلفة.

واوضحت الدكتوره إيمان وجدي مدير المركز ،ان اجتماع الغد خطوة مهمة لتأكيد أدوار وحدات الجودة بالكليات، ونتطلع لرؤية تفاعل فعّال ومثمر، خاصة من الكليات التي التزمت ورفعت وثائقها ومنجزاتها على البريد الإلكتروني الرسمي للمركز، وكل الشكر والتقدير للجان المتابعة وجهودها في دعم مسيرة الجودة.

كما أوصى الدكتور نادي كمال عزيز، المستشار الأكاديمي للمركز، بأهمية تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية لأعضاء وحدات الجودة، لما لها من دور محوري في رفع وعي ومهارات العاملين في مجال الجودة والتقويم.

من جانبه، شدد الدكتور وجدي صابر، نائب مدير مركز ضمان الجودة، على أهمية الالتزام بالدور المحدد لكل عضو من أعضاء وحدات الجودة بالكليات، وضرورة تكامل الجهود لتحقيق التقدم المؤسسي والبرامجي المطلوب.

وفي سياق متصل، يعقد غدًا اجتماع مهم يجمع بين الدكتورة إيمان وجدي، نائب رئيس المركز، ومديري وحدات ضمان الجودة بالكليات، في لقاء تنظيمي يؤكد على أهمية التواصل الدوري ومتابعة تنفيذ المهام المُسندة.

وفي ختام الاجتماع ، تقدّم رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير لكافة الكليات التي أبدت اهتمامًا ملحوظًا وحرصت على توثيق منجزاتها ورفعها في الوقت المحدد، داعيًا إلى استمرار هذا النهج لتحقيق الجودة الشاملة في جامعة أسوان.