مالاوي تبحث الاستفادة من التجربة المصرية فى إدارة المناطق الحرة

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفداً من مركز الاستثمار والتجارة بمالاوي، بغرض بحث الاستفادة من التجربة المصرية في إدارة المناطق الحرة، وضم الوفد كلاً من ليون شيمبوني سوكو، مدير إدارة المشروعات بمركز الاستثمار والتجارة بمالاوي، و إيراستو مابونديولا، مسؤول ترويج الاستثمار والتجارة بالمركز، و دوشيانت ثاكور، نائب المدير التنفيذي للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA).

وكان في استقبال الوفد وزير مفوض تجاري أحمد بديوي، رئيس قطاع الترويج بالهيئة، الذي استعرض أخر تطورات مناخ الاستثمار في مصر، وجهود الهيئة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أكد على الدور المحوري للمناطق الحرة والاستثمارية كمحرك رئيسي لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.

وثمّن وزير مفوض تجاري أحمد بديوي جهود الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار في فتح قنوات تعاون مؤسسي بين الدول الأعضاء، وتعزيز القدرات المؤسسية لوكالات ترويج الاستثمار حول العالم.

من جانبهم قدّم أعضاء وفد مركز الاستثمار والتجارة بمالاوي عرضاً حول أنشطة المركز في تعزيز التجارة والاستثمار، إضافة إلى التحديات والفرص التي تواجه مالاوي في هذا المجال، مؤكدين حرصهم على تعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات مع الجانب المصري.

وتضمّن برنامج الزيارة جانباً تعريفياً وتطبيقياً متكاملاً لتعريف وفد مركز الاستثمار والتجارة بمالاوي بشكل عملي وشامل على تجربة مصر في إدارة المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، كما شمل البرنامج تقديم عرض تفصيلي حول الإطار التشريعي والتنظيمي الحاكم للمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية في مصر، وآليات إدارتها وتشغيلها، والخدمات والحوافز التي توفرها للمستثمرين المحليين والأجانب، مع تسليط الضوء على قصص النجاح التي ساهمت هذه المناطق في تحقيقها في مجالات التصنيع والتصدير وخلق فرص العمل، كما تم استعراض ألية عرض الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية على خريطة مصر الاستثمارية.

وتضمن البرنامج عدداً من الزيارات الميدانية التي أتاحت للوفد الاطلاع على التجربة المصرية على أرض الواقع، حيث شملت الزيارة جولة في مركز خدمات المستثمرين للتعرف على منظومة الخدمات المتكاملة التي تقدمها الهيئة للمستثمرين في مرحلة التأسيس وما بعدها، وزيارة المنطقة الحرة بمدينة نصر كنموذج تطبيقي لإدارة وتشغيل المناطق الحرة العامة، وزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف على التجربة المصرية الرائدة في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات مرتفعة القيمة المضافة.