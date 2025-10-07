قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس: أولويتنا الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة
مدير إعلام بوكالة أونروا توضح أبرز ما مر به قطاع غزة على مدار عامين
عامان من الإبادة في غزة| جريمة ممنهجة وعجز للنظام الدولي.. ومحلل يوضح
التنفيذ فورا .. الجيش السوري وقسد يتفقان على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار
أحمد شوبير: انتخابات الأهلي تقترب من التزكية بعد انسحاب أحمد الحيوان
الأرض تصبح أكثر ظلمة.. والعواقب مقلقة للمناخ العالمي| ما القصة ؟
اقتصاد وتنمية وخدمات.. ملفات ساخنة أمام مدبولي على مائدة اجتماع الحكومة
مش عايز يروح المدرسة.. طالب إعدادي يتخلص من حياته بالوراق
"قضايا الدولة" و"قطاع الأعمال" يوقعان اتفاقًا لتبادل الخدمات واستغلال الأصول بما يخدم التنمية
أمطار واضطرابات في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الحالية
جوتيريش يدعو إلى وقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب
رئيس وزراء بريطانيا: أولويتنا إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات لغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مالاوي تبحث الاستفادة من التجربة المصرية فى إدارة المناطق الحرة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
علياء فوزى

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفداً من مركز الاستثمار والتجارة بمالاوي، بغرض بحث الاستفادة من التجربة المصرية في إدارة المناطق الحرة، وضم الوفد كلاً من ليون شيمبوني سوكو، مدير إدارة المشروعات بمركز الاستثمار والتجارة بمالاوي، و إيراستو مابونديولا، مسؤول ترويج الاستثمار والتجارة بالمركز، و دوشيانت ثاكور، نائب المدير التنفيذي للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA).

وكان في استقبال الوفد وزير مفوض تجاري أحمد بديوي، رئيس قطاع الترويج بالهيئة، الذي استعرض أخر تطورات مناخ الاستثمار في مصر، وجهود الهيئة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أكد على الدور المحوري للمناطق الحرة والاستثمارية كمحرك رئيسي لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.

وثمّن وزير مفوض تجاري أحمد بديوي جهود الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار في فتح قنوات تعاون مؤسسي بين الدول الأعضاء، وتعزيز القدرات المؤسسية لوكالات ترويج الاستثمار حول العالم.

من جانبهم قدّم أعضاء وفد مركز الاستثمار والتجارة بمالاوي عرضاً حول أنشطة المركز في تعزيز التجارة والاستثمار، إضافة إلى التحديات والفرص التي تواجه مالاوي في هذا المجال، مؤكدين حرصهم على تعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات مع الجانب المصري.

وتضمّن برنامج الزيارة جانباً تعريفياً وتطبيقياً متكاملاً لتعريف وفد مركز الاستثمار والتجارة بمالاوي بشكل عملي وشامل على تجربة مصر في إدارة المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، كما شمل البرنامج تقديم عرض تفصيلي حول الإطار التشريعي والتنظيمي الحاكم للمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية في مصر، وآليات إدارتها وتشغيلها، والخدمات والحوافز التي توفرها للمستثمرين المحليين والأجانب، مع تسليط الضوء على قصص النجاح التي ساهمت هذه المناطق في تحقيقها في مجالات التصنيع والتصدير وخلق فرص العمل، كما تم استعراض ألية عرض الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية على خريطة مصر الاستثمارية.

وتضمن البرنامج عدداً من الزيارات الميدانية التي أتاحت للوفد الاطلاع على التجربة المصرية على أرض الواقع، حيث شملت الزيارة جولة في مركز خدمات المستثمرين للتعرف على منظومة الخدمات المتكاملة التي تقدمها الهيئة للمستثمرين في مرحلة التأسيس وما بعدها، وزيارة المنطقة الحرة بمدينة نصر كنموذج تطبيقي لإدارة وتشغيل المناطق الحرة العامة، وزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف على التجربة المصرية الرائدة في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات مرتفعة القيمة المضافة.

هئية الاستثمار الاستثمار استثمارات مصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

احمد عمر هاشم

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025

جون ادوارد

مفاجأة.. شرط جزائي في عقد جون إدوارد يمنع تعاقده مع الأهلي

أسعار البيض

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أحمد عمر هاشم رحمه الله

العالم فقد مصباحا منيرا.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

ترشيحاتنا

رمضان صبحي

25 أكتوبر أولى جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير

الزيارة

رئيس محكمة النقض يستقبل رئيس استئناف القاهرة لتهنئته ببداية العام القضائي الجديد

الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة

نبراس من منابر الفكر الإسلامي.. رئيس قضايا الدولة ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

بالصور

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

تموين الشرقية يضبط 78 طن دقيق فاخر وزيت مجهول المصدر بمدينتى الزقازيق والعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

5 فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

الأمطار الغزيرة تغمر شوارع فيتنام بسبب العاصفة الاستوائية ماتمو

فيضانات فيتنام
فيضانات فيتنام
فيضانات فيتنام

فيديو

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد