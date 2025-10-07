تامر الحبال: الشراكة المصرية السعودية ركيزة توازن واستقرار في الشرق الأوسط

قال تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تمثل واحدة من أكثر نماذج التعاون العربي صلابة واستقرارًا، موضحًا أنها ليست مجرد علاقات سياسية أو اقتصادية، بل هي شراكة استراتيجية تجمعها وحدة الهدف والمصير.

وأضاف الحبال في بيان اليوم، أن التنسيق الدائم بين القاهرة والرياض أسهم في تعزيز الأمن القومي العربي، ومواجهة محاولات العبث باستقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن مواقف البلدين في القضايا الإقليمية والدولية تعكس تطابقًا في الرؤى، خاصة فيما يتعلق بمبدأ احترام سيادة الدول ودعم الحلول السياسية للأزمات.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يشهد ازدهارًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، سواء من خلال زيادة حجم التبادل التجاري أو التوسع في الاستثمارات السعودية داخل مصر، وهو ما يعكس إدراكًا متبادلًا لأهمية التكامل الاقتصادي العربي كطريق لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الحبال إلى أن مصر والسعودية تمثلان جناحي الأمة العربية، ومن خلال تنسيقهما المشترك تحافظ المنطقة على توازنها في مواجهة التحديات العالمية، معتبرًا أن تلك العلاقة تمثل درعًا واقيًا للأمن القومي العربي.

وأكد أن العلاقات المصرية السعودية ستظل عنوانًا للوحدة والتكاتف، ونموذجًا يحتذى به في التضامن العربي القائم على المصالح المشتركة والرؤية الواحدة لمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.