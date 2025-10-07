الشرع يستقبل المبعوث الأمريكي وقائد القيادة المركزية.. صور

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عامان على حرب غزة| مصر قلب العروبة النابض.. جهود متواصلة لوقف العدوان ودعم الحقوق الفلسطينية
12 أستاذا بجامعة أسوان ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم في 2025
الوزراء يوافق على إنشاء جامعة البحر المتوسط .. ومُجمع معاهد أزهرية
إيران تتوعد برد فوري: عقوبات ترامب لا قيمة لها.. وسنحمي سفننا التجارية بكل قوة
عبر منفذ كرم أبو سالم.. محافظ شمال سيناء: مئات شاحنات المساعدات تدخل غزة يوميا
كوسيلة ضغط.. برلماني إسباني: طالبنا الدول الأوروبية بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل
مفتي الجمهورية: الإدمان بوابة لكل طريق منحرف وهو أداة أعداء الوطن للإجهاز عليه
الوزراء يوافق على إصدار قانون حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية
الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها
وداعًا للتعب.. رقية شرعية مجربة تنهي الألم الشديد
هنا يدفن أحمد عمر هاشم.. أهالي بني عامر ينتظرون وصول الجثـ ـمان بالشرقية| صور
سفير باكستان بالقاهرة يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار تعزيز التعاون الثنائي
الشرع يستقبل المبعوث الأمريكي وقائد القيادة المركزية

التقي الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع اليوم الثلاثاء بالقائد الكردي مظلوم عبدي بحضور مبعوثين أمريكيين، غداة اشتباكات ليلية شهدتها مدينة حلب. 

وهو الاجتماع الأول بين الرجلين منذ يوليو الماضي. وعقد الاجتماع في القصر الرئاسي بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بمشاركة كل من قائد القيادة الوسطى الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) براد كوبر، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك.

وجرى خلال اللقاء، مع كوبر وباراك، بحث آخر التطورات في الساحة السورية، وسبل دعم العملية السياسية وتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب مناقشة آليات تنفيذ الاتفاق العاشر من مارس بما يصون وحدة الأراضي السورية وسيادتها.

وقبيل ذلك، أعلنت السلطات السورية عن التوصل إلي وقف لإطلاق النار في مدينة حلب عقب تصعيد بين قوات حكومية وقوات كردية أسفر عن مقتل شخصين. وبدأت التوتر ليلة أمس في حيي الشيخ مقصود والأشرفية اللذين تقطنهما غالبية كردية، حيث اتهمت سلطات دمشق القوات الكردية بقصف الحيين، بينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات وزارة الدفاع نفذت قصفا في المقابل تخلله استخدام طائرات مسيرة.

وقال مصدر أمني من السلطات السورية "ملتزمون بقرار وقف إطلاق النار ما لم يتم خرقه من الجهة الأخرى، ونحن على استعداد لتنفيذ أوامر الإدارة العسكرية".

وأشار التلفزيون الرسمي الى سقوط "شهيد و3 إصابات من قوى الأمن الداخلي خلال استهداف قسد (قوات سوريا الديموقراطية) لحواجز الأمن في محيط حي الشيخ مقصود"، ومدني في قصف نسبه إلى القوات الكردية. وتحدث عن "نزوح عشرات" العائلات من الحيين "جراء استهداف قسد للمنطقة بالرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون".

من جانبها، نفت قوات سوريا الديموقراطية في بيان شن أي هجوم على قوات الأمن الحكومية، مشيرة إلى أن "ما يجري في حلب هو نتيجة مباشرة لاستفزازات فصائل الحكومة المؤقتة ومحاولاتها التوغل بالدبابات".

تعد قوات سوريا الديموقراطية الذراع العسكرية للإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مناطق في شمال سوريا وشمالها الشرقي.

فرنسا تهنئ الدكتور خالد العناني بمناسبة انتخابه مديرا عاما لمنظمة اليونسكو

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

خالد العناني

غرفة المنشآت الفندقية تهنئ الدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه التاريخي بمنصب المدير العام لليونسكو

أعاد تعريف الحب.. الذكاء الاصطناعي يؤثر على العلاقات العاطفية في عام 2025

في أكتوبر الوردي.. 6 عادات يومية تحمي من سرطان الثدي

بالحمالات.. نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

زواج النفحة

دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

