الشرع يستقبل المبعوث الأمريكي وقائد القيادة المركزية.. صور

التقي الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع اليوم الثلاثاء بالقائد الكردي مظلوم عبدي بحضور مبعوثين أمريكيين، غداة اشتباكات ليلية شهدتها مدينة حلب.

وهو الاجتماع الأول بين الرجلين منذ يوليو الماضي. وعقد الاجتماع في القصر الرئاسي بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بمشاركة كل من قائد القيادة الوسطى الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) براد كوبر، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك.

وجرى خلال اللقاء، مع كوبر وباراك، بحث آخر التطورات في الساحة السورية، وسبل دعم العملية السياسية وتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب مناقشة آليات تنفيذ الاتفاق العاشر من مارس بما يصون وحدة الأراضي السورية وسيادتها.

وقبيل ذلك، أعلنت السلطات السورية عن التوصل إلي وقف لإطلاق النار في مدينة حلب عقب تصعيد بين قوات حكومية وقوات كردية أسفر عن مقتل شخصين. وبدأت التوتر ليلة أمس في حيي الشيخ مقصود والأشرفية اللذين تقطنهما غالبية كردية، حيث اتهمت سلطات دمشق القوات الكردية بقصف الحيين، بينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات وزارة الدفاع نفذت قصفا في المقابل تخلله استخدام طائرات مسيرة.

وقال مصدر أمني من السلطات السورية "ملتزمون بقرار وقف إطلاق النار ما لم يتم خرقه من الجهة الأخرى، ونحن على استعداد لتنفيذ أوامر الإدارة العسكرية".

وأشار التلفزيون الرسمي الى سقوط "شهيد و3 إصابات من قوى الأمن الداخلي خلال استهداف قسد (قوات سوريا الديموقراطية) لحواجز الأمن في محيط حي الشيخ مقصود"، ومدني في قصف نسبه إلى القوات الكردية. وتحدث عن "نزوح عشرات" العائلات من الحيين "جراء استهداف قسد للمنطقة بالرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون".

من جانبها، نفت قوات سوريا الديموقراطية في بيان شن أي هجوم على قوات الأمن الحكومية، مشيرة إلى أن "ما يجري في حلب هو نتيجة مباشرة لاستفزازات فصائل الحكومة المؤقتة ومحاولاتها التوغل بالدبابات".

تعد قوات سوريا الديموقراطية الذراع العسكرية للإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مناطق في شمال سوريا وشمالها الشرقي.