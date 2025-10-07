برلماني: العلاقات المصرية السعودية نموذج يحتذى به في التضامن العربي ووحدة المصير

أكد النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن القومي العربي ودعم استقرار المنطقة.

جاء ذلك فى تصريحات له مؤكدا أن العلاقات بين البلدين الشقيقين ليست وليدة اللحظة، بل تمتد جذورها إلى عقود طويلة من التعاون والتنسيق، حيث وقفت المملكة العربية السعودية إلى جانب مصر في كل المواقف المصيرية، وفي مقدمتها حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، عندما دعمت مصر سياسيا واقتصاديا وعسكريا، واستمر هذا الدعم المتبادل حتى اليوم في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن العلاقات بين القاهرة والرياض تشهد تطورا مستمرا في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا أن التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين بلغ مستويات غير مسبوقة، وأن الاستثمارات السعودية في مصر تمثل أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن العلاقات المصرية السعودية تقوم على الاحترام المتبادل ووحدة الهدف والمصي، وأن البلدين يشكلان معا محورا رئيسيا في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، سواء على الصعيد الأمني أو الاقتصادي أو السياسي مختتما بالتأكيد على أن الروابط بين الشعبين المصري والسعودي ستظل نموذجا للأخوة الصادقة، وأن التعاون القائم بين القيادتين يعكس رؤية مشتركة لمستقبل عربي مستقر ومزدهر.