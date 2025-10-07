قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يشيد بموقف فرنسا الداعم لفلسطين.. والتأكيد على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
الرئيس السوري يستقبل وفدا أمريكيا في دمشق لبحث تفعيل اتفاق العاشر من مارس
بـ القاضية | تفاصيل انتصار زيزو على الزمالك في قلب اتحاد الكرة
البرغوثي وسعدات يدخلون مطالب حماس بقوائم الأسرى المطلوب الإفراج عنهم
حماس تؤكد استعدادها لتسليم جميع الرهائن والمحتجزين الأحياء والجثامين
مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر تكثف جهودها مع مختلف الأطراف للتوصل إلى اتفاق واضح لتنفيذ خطة ترامب
الشرقية كلها حاضرة .. بدء عزاء أحمد عمر هاشم في قرية بني عامر بالزقازيق
وسط حفاوة شعبية ورسمية.. البابا تواضروس يختتم زيارة رعوية استغرقت 8 أيام لـ 7 إيبارشيات و 8 أديرة في أسيوط
أكسيوس: ترامب عازم على إعادة المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة الأيام المقبلة
سفارة رومانيا تهنئ مصر على فوز خالد العناني بمنصب مدير اليونسكو
الداخلية تعلن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة 2026.. الشروط والمواعيد
دبلوماسي روسي: وزير الخارجية الأفغاني أكد لموسكو رفض بلاده تأسيس أي قاعدة عسكرية أجنبية داخل بلاده
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس الوزراء يلتقي وزير البترول والثروة المعدنية لاستعراض عددٍ من ملفات العمل

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لاستعراض عددٍ من ملفات عمل وزارة البترول.

وخلال اللقاء، تناول وزير البترول والثروة المعدنية الخطة الاستراتيجية والمحاور الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة خلال المرحلة الحالية، والتي تشمل تلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية عبر تعزيز أنشطة الإنتاج والاكتشافات، وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية من خلال تطوير معامل التكرير وصناعة البتروكيماويات، بالإضافة إلى تعزيز قطاع التعدين وزيادة قيمته المضافة، إلى جانب توسيع التعاون الإقليمي لجذب المزيد من الاستثمارات عبر توفير بيئة استثمارية مُحفزة، فضلا عن الحفاظ على معايير السلامة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، والحد من الانبعاثات، وكذا التعاون مع قطاع الكهرباء في توفير مزيج طاقة متنوع، لدعم نمو الاقتصاد المصري واستغلال موقع مصر الاستراتيجي في إنتاج الهيدروجين.

وأشار المهندس كريم بدوي - خلال اللقاء - إلى خطة الوزارة المتعلقة بأنشطة الحفر الاستكشافي خلال الفترة من عام 2026 حتى 2030، موضحًا معدلات تطور إنتاج الغاز الطبيعي، في إطار السعي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الغاز، مشيرًا ‘إلى أن الخطة ترتكز على زيادة الإنتاج المحلي وكذا تأمين مصادر إضافية للشبكة من خلال وحدات التغييز وتجهيز الأرصفة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات ربط مع حقول الغاز في الدول المجاورة، بما يتماشى مع استراتيجية مصر للطاقة.

وأوضح وزير البترول خطة قطاع البترول لأنشطة التكرير، موضحًا تطور معدلات إنتاج تكرير الزيت الخام خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2024، ومستعرضًا الطاقات التصميمية والتوزيع الجغرافي لمعامل تكرير الزيت الخام، بالإضافة إلى أنشطة التكرير الخاصة بمنتجي البنزين والسولار.  

كما استعرض المهندس كريم بدوي موقف عددٍ من المشروعات الجاري والمرتقب تنفيذها خلال المرحلة الجارية لتحقيق أعلى إنتاج ممكن من السولار والبنزين، بالتعاون مع عددٍ من الشركات الوطنية، وما ستوفره هذه المشروعات من وفورات مالية نتيجة خفض فاتورة الاستيراد لهذه المنتجات البترولية، لافتًا إلى جهود التعاون الإقليمي لتعظيم الاستفادة من الطاقات المُتاحة مع عدد من الدول العربية ومؤسسات النفط الكُبرى بهذه الدول.

وخلال اللقاء، تطرق وزير البترول والثروة المعدنية إلى الحديث عن استكشاف المعادن الأرضية النادرة في مصر، مشيرًا إلى أن قطاع البترول يُوفد العديد من البعثات الحقلية والدراسات على الخامات المعدنية للمساعدة في تحديد نسب تواجدات المعادن الأرضية النادرة، مشيرًا إلى التعاون مع عددٍ من الشركات العالمية في مجال استكشاف المعادن الأرضية النادرة.

وفي سياق متصل، استعرض المهندس كريم بدوي فُرص توطين صناعة الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، مما يُسهم في تعزيز القيمة المضافة للمعادن الأرضية النادرة، من خلال تحويل المواد الخام المحلية إلى منتجات تكنولوجية متطورة، الأمر الذي يساهم في تسريع وتيرة مشروعات الطاقة المتجددة.

وزير البترول والثروة المعدنية رئيس الوزراء قطاع البترول

