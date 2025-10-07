معرض الرياض للكتاب يناقش التحولات العميقة بالمشهد الصحفي في ظل الذكاء الاصطناعي

ناقشت ندوة بعنوان "هل ستصدق الأخبار بعد اليوم؟ الذكاء الاصطناعي ومستقبل الصحافة " التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الصحفي العالمي، ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن .



وأدارت الندوة الإعلامية نهى الحجي، مستضيفةً الدكتورة سارة الحمود، أستاذة علوم الحاسب، التي قدّمت قراءة معمّقة في تأثيرات الذكاء الاصطناعي على صناعة الأخبار وآليات إنتاج المحتوى.



وأشارت إلى أن هذه التقنيات أسهمت في تسريع وتيرة العمل الصحافي وتحليل البيانات الضخمة وفهم سلوك الجمهور، لكنها في المقابل فتحت الباب أمام تحدياتٍ جديدة تتعلق بانتشار الأخبار المضللة وصعوبة التحقق من المصداقية في ظل تطور تقنيات "التزييف العميق" .



ورأت الدكتورة سارة الحمود أن مستقبل الصحافة بات مرتبطًا بقدرة المؤسسات الإعلامية على استيعاب الذكاء الاصطناعي وتوظيفه بوعي ومسؤولية، مع الحفاظ على القيم المهنية والأخلاقية التي تشكل أساس الثقة بين الصحافي والجمهور .



وأكدت أهمية تأهيل الكوادر الصحافية وتطوير أدوات تحقق رقمية تواكب سرعة النشر وتضمن الدقة، مشددةً في الوقت نفسه على ضرورة وجود أطر مهنية وتشريعية واضحة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي داخل غرف الأخبار.



ودعت سارة الحمود إلى تأسيس فرق بحث وتطوير بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث لتقنين توظيف هذه التقنيات، بما يضمن استدامة المصداقية وجودة المحتوى في البيئة الإعلامية الجديدة التي يرسم ملامحها الذكاء الاصطناعي .

