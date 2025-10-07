أكد رئيس وفد حركة حماس المفاوض خليل الحية، تقديره للجهود التي بذلت من الدول الإسلامية والعربية والرئيس ترامب لوقف الحرب نهائيا.

وقال رئيس وفد حركة حماس المفاوض خليل الحية في تصريحات للقاهرة الإخبارية :" جئنا بهدف مباشر لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين".

وأضاف رئيس وفد حركة حماس المفاوض خليل الحية:" نؤكد استعدادنا بكل مسؤولية لوقف الحرب إلا أن إسرائيل تواصل القتل والإبادة ".

وتابع رئيس وفد حركة حماس المفاوض خليل الحية: “الاحتلال ينكث وعوده بشأن وقف الحرب ويجب وجود ضمانات بانتهاء العدوان نهائيا”.