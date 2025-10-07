بدوي: أولينا قطاع البترول اهتماما خاصا لعلاج أزمات الطاقة

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية: “خلال الفترة الماضية أولينا قطاع البترول إهتماما خاصا لعلاج أزمات الطاقة وتلبية إحتياجات المواطن، وأشكر العمل التكاملي الذى يتم فى قطاع التعدين”.

وأوضح بدوي، خلال حواره ببرنامج “مساء دي ام سي” المذاع عبر فضائية “dmc”: “من أجل أن نقوم بتحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة إقتصادية كان ضرورى أن يكون هناك تعاون مع وزارة المالية، وأشكر وزير المالية فى أن نعلي أهمية مصلحة مصر وقطاع التعدين فى تحويلها من هيئة خدمية إلى إقتصادية”.

وتابع: “تعاوننا مع وزارة البيئة على كيفية معرفة الأليات من أجل تسريع التصاريح للمستثمرين”.