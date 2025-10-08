قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في إطار خطة التطوير.. وظائف قيادية شاغرة بهيئة سكك حديد مصر حتى 4 نوفمبر
دراسة كندية.. اقتناء الكلاب يقلل من خطر إصابة الأطفال بالربو| إيه الحكاية؟
سعر الجنيه الذهب اليوم 8-10-2025
وزارة الصناعة تحدد 28 فرصة استثمارية واعدة لتقليل الواردات وتعميق التصنيع المحلي
الرئيس السيسي: "ما تقلقوش.. محدش يقدر يعمل أي حاجة مع مصر"
الرئيس السيسي: نثمن جهود ترامب لإنهاء الحرب على غزة ومصر مستمرة في دعم القضية الفلسطينية
150 ألف سلة غذائية.. الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة زاد العزة الـ46 لغزة
السيسي: لا أحد يستطيع تهديد مصر
خاص.. الدنماركي جيس ثورب مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة غدا
الرئيس السيسي: لا أحد يستطيع الاقتراب من مصر طالما نقف يدًا واحدة
شوبير يكشف حقيقة خلاف حسام حسن مع مصطفى محمد
اقتصاد

السيادي السعودي يجمع 1.65 مليار يورو في أول إصدار سندات مقومة باليورو

السيادي
السيادي
وكالات

باع صندوق الاستثمارات العامة السعودي عبر ذراعه للتمويل شركة "جاكي فيرست إنفستمنت" (Gaci First Investment)، سندات بقيمة 1.65 مليار يورو (1.9 مليار دولار) موزّعة على شريحتين، ، في أول إصدار سندات للصندوق مقوّم باليورو.

الطرح مقسم بين شريحة بواقع 800 مليون يورو لأجل ثلاث سنوات، وأخرى بـ850 مليون يورو لأجل سبع سنوات، وفق شخص مطّلع على تفاصيل الطرح.

طلب قوي على الإصدارات السعودية

استقطب الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين، فيما يواصل الصندوق السيادي السعودي الاستفادة من أسواق الدين العالمية لتمويل مساعي المملكة للتحول الاقتصادي. وبلغت الطلبات ذروتها بأكثر من 8.7 مليار يورو، فيما استقر إجمالي سجل الطلبات عند أكثر من 6.9 مليار يورو، بواقع 3.1 مليار يورو لشريحة الثلاث سنوات، و3.8 مليار يورو لشريحة السبع سنوات، بحسب الشخص.

التسعير النهائي تم تضييقه إلى 58 نقطة أساس فوق متوسط عقود المقايضات لشريحة السندات المنتهية في 2028، و90 نقطة أساس لشريحة 2032، بعد مؤشرات أولية تراوحت بين 90 و95 نقطة أساس للأولى ونحو 125 نقطة أساس للثانية. ومن المتوقع أن تُقيَّم الصفقة عند Aa3 من "موديز" وA+ من "ستاندرد آند بورز".

يعكس الطلب القوي شهية المستثمرين تجاه الديون السعودية مع زيادة المملكة إصداراتها في مواجهة أسعار النفط المنخفضة وارتفاع الإنفاق.

السيادي السعودي ينوع استثماراته

يأتي هذا الإصدار بعد طرح سندات دولارية الشهر الماضي في إطار سعي الصندوق إلى تنويع مصادر التمويل لدعم استثماراته ضمن رؤية السعودية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهدف تقليل الاعتماد على النفط.

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

