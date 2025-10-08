السيادي السعودي يجمع 1.65 مليار يورو في أول إصدار سندات مقومة باليورو

باع صندوق الاستثمارات العامة السعودي عبر ذراعه للتمويل شركة "جاكي فيرست إنفستمنت" (Gaci First Investment)، سندات بقيمة 1.65 مليار يورو (1.9 مليار دولار) موزّعة على شريحتين، ، في أول إصدار سندات للصندوق مقوّم باليورو.

الطرح مقسم بين شريحة بواقع 800 مليون يورو لأجل ثلاث سنوات، وأخرى بـ850 مليون يورو لأجل سبع سنوات، وفق شخص مطّلع على تفاصيل الطرح.

طلب قوي على الإصدارات السعودية

استقطب الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين، فيما يواصل الصندوق السيادي السعودي الاستفادة من أسواق الدين العالمية لتمويل مساعي المملكة للتحول الاقتصادي. وبلغت الطلبات ذروتها بأكثر من 8.7 مليار يورو، فيما استقر إجمالي سجل الطلبات عند أكثر من 6.9 مليار يورو، بواقع 3.1 مليار يورو لشريحة الثلاث سنوات، و3.8 مليار يورو لشريحة السبع سنوات، بحسب الشخص.

التسعير النهائي تم تضييقه إلى 58 نقطة أساس فوق متوسط عقود المقايضات لشريحة السندات المنتهية في 2028، و90 نقطة أساس لشريحة 2032، بعد مؤشرات أولية تراوحت بين 90 و95 نقطة أساس للأولى ونحو 125 نقطة أساس للثانية. ومن المتوقع أن تُقيَّم الصفقة عند Aa3 من "موديز" وA+ من "ستاندرد آند بورز".

يعكس الطلب القوي شهية المستثمرين تجاه الديون السعودية مع زيادة المملكة إصداراتها في مواجهة أسعار النفط المنخفضة وارتفاع الإنفاق.

السيادي السعودي ينوع استثماراته

يأتي هذا الإصدار بعد طرح سندات دولارية الشهر الماضي في إطار سعي الصندوق إلى تنويع مصادر التمويل لدعم استثماراته ضمن رؤية السعودية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهدف تقليل الاعتماد على النفط.