ضمن احتفالات أكتوبر.. قوافل الثقافة تجوب قرى الوادي الجديد لنشر الوعي والفن بين المواطنين

منصور ابوالعلمين

تواصل مديرية الثقافة بمحافظة الوادي الجديد فعالياتها الثقافية والفنية ضمن خطة شهر أكتوبر المجيد، تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الإقليم، وإشراف ابتسام عبد المريد، مدير عام ثقافة الوادي الجديد، وماهر كامل، مدير قصر ثقافة موط.

تتضمن الخطة تنفيذ مجموعة من الأنشطة والعروض الفنية في مختلف مراكز المحافظة، تبدأ يوم الخميس 16 أكتوبر بقصر ثقافة موط، وتشمل: تلاوة من القرآن الكريم، وفيلمًا تسجيليًا بعنوان «هنا مصر»، وأوبريتًا للأطفال، وأمسية شعرية، إلى جانب عرض لفرقة موط للفنون التلقائية، ومعرض للفنون التشكيلية والحرف التراثية، ومنفذ بيع لإصدارات الهيئة بأسعار رمزية.

وفي يوم الخميس 23 أكتوبر، تُقام فعاليات مماثلة بمركز شباب الفرافرة، تتضمن عرضًا لفرقة أسيوط للفنون الشعبية، وأمسية شعرية، وورشة فنون تشكيلية للأشغال اليدوية بالخوص، مع اكتشاف مواهب في الشعر والغناء والتمثيل، إلى جانب منفذ بيع لكتب الهيئة.

كما يشهد يوم الجمعة 24 أكتوبر نشاطًا ثقافيًا متنوعًا أيضًا بمركز شباب الفرافرة، يتضمن عرضًا لفرقة الفرافرة للفنون التلقائية، وأمسية شعرية، وورشة تشكيلية بالخوص، ومواهب فنية جديدة في الشعر والغناء، بالإضافة إلى منفذ بيع لإصدارات الهيئة بأسعار رمزية.

وتستمر القوافل الثقافية ضمن خطة قافلة المسرح المتنقل لتجوب مراكز المحافظة، حيث تُنفَّذ يومي الخميس 30 أكتوبر والجمعة 31 أكتوبر فعاليات بمركز شباب نيّدة ببلاد بلاط، وتشمل عروضًا فنية وموسيقية لفرقة أسيوط للموسيقى العربية، وأمسيات شعرية، وورش فنون تشكيلية بالقلم، وأنشطة لاكتشاف المواهب الشابة، ومنفذ بيع للكتب بأسعار رمزية.

وتهدف هذه الأنشطة إلى دعم الحركة الثقافية بالمحافظة، وإتاحة الفنون للمواطنين في القرى والمناطق النائية، وتعزيز روح الانتماء والوعي الوطني بين أبناء الوادي الجديد.

كما تعمل مديرية الثقافة بمحافظة الوادي الجديد على نشر الوعي الثقافي والفني بين المواطنين، من خلال تنظيم فعاليات متنوعة تشمل العروض المسرحية والفنون الشعبية والورش التشكيلية، إلى جانب اكتشاف المواهب الشابة وتنمية الحس الوطني، وتعزيز الانتماء لدى أبناء المحافظة في المدن والقرى.

طريقة عمل بابا غنوج
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
تعفن الدماغ
أدوية لا يجب تناولها مع القهوة
