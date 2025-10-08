بعد 9 ساعات من الانقطاع.. انتهاء أعمال إصلاح محطة صرف المراغي وبدء ضخ المياه تدريجيًا بأسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط عن الانتهاء بنجاح من أعمال إصلاح محطة رفع صرف صحي المراغي بحي غرب أسيوط، وبدء ضخ مياه الشرب تدريجيًا إلى الشبكات بمدينة أسيوط.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها فرق الصيانة الميدانية للتعامل مع العطل الطارئ الذي تسبب في انقطاع الخدمة خلال الساعات الماضية، حيث تم العمل على مدار الساعة لضمان عودة المياه في أسرع وقت ممكن.

ووجّهت الشركة الشكر للمواطنين على تعاونهم وصبرهم وتفهمهم لأهمية هذه الأعمال الطارئة، التي تهدف إلى تحسين كفاءة الخدمة وضمان استقرارها.

كما تُطمئن الشركة المواطنين أن ضخ المياه جارٍ حاليًا بشكل تدريجي حتى استقرار الضغوط في جميع المناطق المتأثرة، داعية الجميع إلى ترشيد الاستهلاك خلال الساعات الأولى من عودة الخدمة لضمان انتظامها واستقرارها بشكل كامل.

محافظ أسيوط يتابع أعمال إصلاح كسر مفاجئ بمحطة المراغي للصرف الصحي

وكان اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أجرى جولة ميدانية لمتابعة أعمال إصلاح كسر مفاجئ في إحدى طلمبات الدفع الرئيسية بمحطة المراغي للصرف الصحي بمدينة أسيوط، والذي تسبب في انقطاع اضطراري مؤقت للمياه عن عدد من مناطق حي شرق وحي غرب المدينة.

رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، واللواء عبدالله أبوالنجا، مستشار المحافظ، وخالد عبدالرؤوف، السكرتير العام المساعد، والمهندس محمود شحاتة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، وأمل جميل، مدير عام العلاقات العامة والمتابعة والمتحدث الرسمي باسم الشركة.

وتابع محافظ أسيوط على أرض الواقع أعمال الصيانة وعمليات شفط المياه لتسهيل حركة فرق الإصلاح داخل الموقع، موجهًا بتكثيف الجهود واستمرار العمل على مدار الساعة حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة تشغيل الطلمبات بكامل طاقتها التشغيلية.

وأوضح المحافظ أن محطة المراغي تضم أربع طلمبات رئيسية بطاقة إجمالية تصل إلى 800 لتر/ثانية (بواقع 200 لتر لكل طلمبة)، مشيرًا إلى أن الخدمة عادت بالفعل إلى معظم مناطق حي شرق وجزء كبير من حي غرب، فيما تتواصل أعمال الصيانة لإعادة الضخ الكامل إلى باقي المناطق في أسرع وقت ممكن.

وأكد اللواء هشام أبو النصر دعم المحافظة الكامل لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكافة الإمكانات المتاحة، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الكسح التابعة لجهاز الإنقاذ السريع والأحياء والمراكز للمشاركة في أعمال الشفط والإصلاح، مع استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان سرعة إنجاز الأعمال وتنفيذ جميع الإجراءات الفنية اللازمة لإعادة ضخ المياه تدريجيًا عقب الانتهاء من الإصلاحات.

كما وجه المحافظ بتوفير سيارات مياه شرب نظيفة للمناطق التي تأثرت مؤقتًا بالانقطاع، حرصًا على تلبية احتياجات المواطنين وعدم تأثرهم بالخدمة، مشددًا على أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع الموقف لحظة بلحظة حتى الانتهاء الكامل من الأعمال وعودة الخدمة إلى طبيعتها في جميع المناطق.