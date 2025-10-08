ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى مخزن للأخشاب بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى مخزن للأخشاب بقرية ميت كنانة بطوخ وذلك لمعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

وشهدت قرية ميت كنانة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، حريقًا اندلع في أحد مخازن الأخشاب المجاورة للمدرسة الثانوية بالقرية، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي الذين هرعوا إلى مكان الحادث لمحاولة المساعدة في إخماد النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية إلى موقع الحريق بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة الكاملة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي المخازن والمباني المجاورة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

وأكدت التحريات الأولية أن النيران اشتعلت في كمية من الأخشاب ومخلفات النجارة داخل المخزن، وجارٍى حصر الخسائر المادية وتقدير حجم التلفيات ، كما تم إخطار النيابة العامة التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق وملابساته.