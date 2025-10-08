كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد المسافرين للصين بنسبة 40.6% هذا العام

أظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة اليوم، الأربعاء، أن عدد الكوريين الجنوبيين الذين يقومون بزيارة الصين ارتفع بنسبة 40.6 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقارنة بالعام السابق، وهو ما يفوق الزيادة في عدد الرحلات المتجهة إلى اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أنه وفقا للإحصائيات التي جمعتها منظمة السياحة الكورية ووزارة العدل، فقد سافر نحو 1.98 مليون مواطن كوري جنوبي إلى الصين خلال الفترة بين شهري يناير وأغسطس الماضيين، بزيادة قدرها 573 ألف شخص عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضافت الشبكة أن هذا الارتفاع الكبير يرجع إلى سياسة بكين التي تقضي بإعفاء الزوار من التأشيرة لمدة 30 يوما، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ شهر نوفمبر الماضي وتستمر حتى نهاية العام الجاري، الأمر الذي أدى إلى تدفق شهري ثابت يتراوح بين 250 ألفا إلى 260 ألف زائر.

وأشارت الشبكة إلى أن رحلات سفر الكوريين الجنوبيين إلى اليابان قد ارتفعت بنسبة 5.1 في المائة فقط خلال الفترة ذاتها، في حين انخفضت الزيارات إلى فيتنام بنسبة 3.3 في المائة، كما شهدت رحلات السفر إلى الفلبين وتايلاند انخفاضات بنسبة 16 في المائة و16.8 في المائة على التوالي.

