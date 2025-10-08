قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: أدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه
في إطار خطة التطوير.. وظائف قيادية شاغرة بهيئة سكك حديد مصر حتى 4 نوفمبر
دراسة كندية.. اقتناء الكلاب يقلل من خطر إصابة الأطفال بالربو| إيه الحكاية؟
سعر الجنيه الذهب اليوم 8-10-2025
وزارة الصناعة تحدد 28 فرصة استثمارية واعدة لتقليل الواردات وتعميق التصنيع المحلي
الرئيس السيسي: "ما تقلقوش.. محدش يقدر يعمل أي حاجة مع مصر"
الرئيس السيسي: نثمن جهود ترامب لإنهاء الحرب على غزة ومصر مستمرة في دعم القضية الفلسطينية
150 ألف سلة غذائية.. الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة زاد العزة الـ46 لغزة
السيسي: لا أحد يستطيع تهديد مصر
خاص.. الدنماركي جيس ثورب مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة غدا
الرئيس السيسي: لا أحد يستطيع الاقتراب من مصر طالما نقف يدًا واحدة
شوبير يكشف حقيقة خلاف حسام حسن مع مصطفى محمد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد المسافرين للصين بنسبة 40.6% هذا العام

كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد المسافرين للصين بنسبة 40.6% هذا العام
كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد المسافرين للصين بنسبة 40.6% هذا العام
أ ش أ

أظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة اليوم، الأربعاء، أن عدد الكوريين الجنوبيين الذين يقومون بزيارة الصين ارتفع بنسبة 40.6 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقارنة بالعام السابق، وهو ما يفوق الزيادة في عدد الرحلات المتجهة إلى اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أنه وفقا للإحصائيات التي جمعتها منظمة السياحة الكورية ووزارة العدل، فقد سافر نحو 1.98 مليون مواطن كوري جنوبي إلى الصين خلال الفترة بين شهري يناير وأغسطس الماضيين، بزيادة قدرها 573 ألف شخص عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضافت الشبكة أن هذا الارتفاع الكبير يرجع إلى سياسة بكين التي تقضي بإعفاء الزوار من التأشيرة لمدة 30 يوما، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ شهر نوفمبر الماضي وتستمر حتى نهاية العام الجاري، الأمر الذي أدى إلى تدفق شهري ثابت يتراوح بين 250 ألفا إلى 260 ألف زائر.

وأشارت الشبكة إلى أن رحلات سفر الكوريين الجنوبيين إلى اليابان قد ارتفعت بنسبة 5.1 في المائة فقط خلال الفترة ذاتها، في حين انخفضت الزيارات إلى فيتنام بنسبة 3.3 في المائة، كما شهدت رحلات السفر إلى الفلبين وتايلاند انخفاضات بنسبة 16 في المائة و16.8 في المائة على التوالي.
 

أحدث الإحصاءات الصادرة الكوريين الجنوبيين الرحلات المتجهة إلى اليابان منظمة السياحة الكورية وزارة العدل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي وتطبيق إنستاباي.. بعد خفض الفائدة

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج .. صور

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

جاتوسو

مدرب منتخب إيطاليا: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مُضطرون للعب ضد إسرائيل

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

ترشيحاتنا

الزمالك

دع العلم مرفوعا.. مينا ماهر يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك

حسام حسن

لاعب الأهلي السابق: حسام حسن نجح في مهمته وأتمنى دعمه من الجميع

شوبير

شوبير يكشف سبب رفضه الترشح لرئاسة الأهلي في 2014

بالصور

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

في عيد ميلادها الـ 44 .. 10 صور أثارت ضجة لـ روبي

روبي
روبي
روبي

طريقة عمل بابا غنوج.. سر الطعم الأصلي في المنزل

طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج

دراسة جديدة تحذر: تأجيل أول فحص ماموجرام يزيد خطر الوفاة بسرطان الثدي 40%

ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟

فيديو

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد