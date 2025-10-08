نقل 7 طلاب إلى مستشفى الشهداء بادعاء تسمم.. وتعليم المنوفية: لا توجد مشكلة

شهدت مدينة الشهداء في محافظة المنوفية، اليوم نقل 7 طلاب من مدرسة الفتح الابتدائية الي المستشفي ادعاء اشتباه تسمم.

وقال الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنوفية، أنه تم نقل ٨ طلاب الى مستشفى الشهداء بسبب القىء.

واكد انه بمتابعة حالة التلاميذ تبين عدم وجود حالة تسمم وحالة التلاميذ مستقرة .

وتابع صلاح أن أحد الطلاب يعاني من احتقان في الحلق.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم التواصل مع مدير عام المستشفى وتبين أنه لا توجد اي مشكلة للطلاب.

يذكر أن محافظة المنوفية قد شهدت امس تسمم عدد من طالبات بمركز منوف نتيجة تناولهن وجبة كشري خارج المدرسة.