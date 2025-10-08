قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع طـ.فل وإصابة 3 أشخاص في إطلاق نار عشوائي بسوهاج
أزمة تضرب المطارات الأمريكية بسبب الإغلاق الحكومي
دعـ.ارة أون لاين.. القبض على سيدة ورجل يروجان لممارسة الرذيـ.لة بالإسكندرية
تاريخ مواجهات مصر ضد جيبوتي قبل موقعة حسم التأهل للمونديال
الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ 1860مسجدا بالتعاون مع الأزهر
الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على سيدة وتصويرها عـ.ـارية في البحيرة
مجزرة في مستشفي الفاشر.. مقتل 12 شخصا وإصابة 17 آخرين في قصف للدعم السريع
أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 8-10-2025
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في تصفيات المونديال
الأكبر في تاريخ الصناعة البحرية.. تدشين القاطرتين عزم 3 و4 بقناة السويس
إفشال مخططات الإرهاب على الطاوِلة.. 10 رسائل لوزير الداخلية من أكاديمية الشرطة
القبض على 6 طلاب تعدوا على آخرين أمام مدرسة بالتجمع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الوطني الفلسطيني: محادثات شرم الشيخ إيجابية.. لكن الاحتلال لم يوقف هجماته على غزة

غزة
غزة
البهى عمرو

قال الدكتور تحسين الأسطل، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، إن أجواء المحادثات الجارية في شرم الشيخ بين الوفد الإسرائيلي ووفد حركة حماس تبدو إيجابية، لكنها ما زالت تفتقر إلى خطوات عملية على الأرض من قبل الجانب الإسرائيلي.

وأوضح الأسطل في مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الأجواء الإيجابية جاءت نتيجة الجدية التي تبديها الأطراف الإقليمية، وفي مقدمتها مصر وتركيا، إلى جانب توقعات بوجود ضغط من الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب على الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف: "رغم الحديث عن التقدم في المفاوضات، فإن القصف الإسرائيلي لا يزال مستمرًا في غزة وخان يونس ورفح الفلسطينية، حتى اللحظة التي أتحدث فيها، هناك طائرات إسرائيلية تنفذ طلعات جوية، وقصف مدفعي عنيف يتسبب في تدمير البنى التحتية ويجبر المدنيين على النزوح".

وتابع: "صحيح أن وتيرة الضحايا والشهداء قد انخفضت، لكن الاحتلال ما زال يرتكب جرائم على الأرض، ولا يمكن الحديث عن تهدئة حقيقية قبل أن تتوقف هذه الاعتداءات".

وعن طبيعة المفاوضات الحالية، قال الأسطل إن ما يميز هذه الجولة أنها تأتي في ظل ضغط دولي وإقليمي واضح، لكنها "تجري تحت النار"، مضيفًا: "كنا نأمل أن يتم وقف إطلاق النار كخطوة لبناء الثقة، خاصة بعد إعلان ترامب عن الخطة التي قال إنها تتضمن وقفًا فوريًا لإطلاق النار بمجرد موافقة حماس".

حماس محادثات شرم الشيخ غزة شرم الشيخ ترامب

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج.. صور

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

المتهم

مرات أبوه.. ملابسات إشعال شاب النيران في بضائع سيدة تبيع أمام محله بالفيوم

المتهمون والأطفال الضحايا

ضبط 17 متهمًا باستغلال 24 طفلًا في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة

أرشيفية

ضبط 10 سيارات تسير عكس الاتجاه في القاهرة

بالصور

بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

بيطري الشرقية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

عبير صبري

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

ندوة تثقيفية

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري

فيديو

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

