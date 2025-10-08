بورصة الكويت تُغلق تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشراتها

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم /الأربعاء/، على تراجع مؤشراتها حيث سجل مؤشرها العام انخفاضا بنحو 13.97 نقطة بما نسبته 0.16% ليصل إلى مستوى 8811.58 نقطة، إذ جرى تداول نحو 774 مليون سهم عبر 35 ألفا و338 صفقة نقدية بقيمة 129.8 مليون دينار كويتي.



وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 19.61 نقطة، بما نسبته 0.23% ليصل إلى مستوى 8423.65 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 505 ملايين سهم من خلال 24 ألفا و983 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 69.8 مليون دينار كويتي.



وسجل مؤشر السوق الأول انخفاضا بنحو 13.25 نقطة بما نسبته 0.14% ليصل إلى مستوى 9343.73 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 269 مليون سهم عبر 10 آلاف و355 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 59.9 مليون دينار كويتي.



وانخفض مؤشر "رئيسي 50" بنحو 81.87 نقطة بما نسبته 0.93% ليصل إلى مستوى 8744.13 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 333 مليون سهم عبر 13 ألفا و992 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 46.7 مليون دينار كويتي.



وكانت شركات "مراكز" و"قيوين ا" و"مشاريع" و"المعدات" و"تنظيف" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "مبرد" و"استهلاكية" و"أسس" و"متحدة" و"ثريا" الأكثر انخفاضا.