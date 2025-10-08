حملات مرورية مكثفة لضبط المخالفين بالقليوبية

شنت إدارة مرور القليوبية، بقيادة العميد محمد البطوطي مدير مرور القليوبية، وتحت إشراف أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، حملات مرورية مكثفة ببنها وشبرا الخيمة، لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كل المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق.

وتلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد البطوطى مدير مرور القليوبية، يفيد بشن حملة مرورية قادها العقيد عمرو غنام وكيل الإدارة، والعقيد محمود علام رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفات مرورية متنوعة وسائقين بدون رخصة قيادة، والقيادة بدون رخصة تسيير، وسحب دراجات نارية بدون رخص قيادة أو ترخيص.

ويأتي ذلك بهدف تنظيم الحركة المرورية والتصدى للمخالفات المرورية وتغيير خطوط السير وضبط الدرجات النارية المخالفة وغير المرخصة وبدون لوحات معدنية داخل مدينتي بنها وشبرا الخيمة.