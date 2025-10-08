المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بالإتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد لعاطل، وتغريمه مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه، بعد إدانته بالإتجار في المواد المخدرة، وذلك بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار راغب محمد راغب رفاعي، وعضوية المستشارين أمير محمد عاصم، وأحمد عبد القهار زهوى أحمد، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

وأحالت النيابة العامة المتهم:- "مصطفى ا م ع" - ٢٦ سنة - مقيم شارع جلال فاروق حوض المنيرة - مدينة الخصوص محافظة القليوبية، فى الجناية رقم ٧٤٥٩ لسنة ٢٠٢٥ قسم شرطة الخصوص المقيدة برقم ١٨٨٣ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنه بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١١ بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية أحرز جوهراً مخدرا (اندازول كاربوكساميد)، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.