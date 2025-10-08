قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوبير يكشف مفاجأة بشأن مشاركة زيزو في تشكيل الفراعنة أمام جيبوتي
الزمالك يستعد لصرف دفعة جديدة من مستحقات اللاعبين قبل مواجهة ديكيداها
مفاوضات شرم الشيخ ترسم ملامح المرحلة الأولى من خطة ترامب لغزة| وخبير يشرح
مواضع رفع اليدين في الصلاة.. 4 حالات تعرف عليها
غارات روسية تضرب سكك الحديد والطاقة.. وأوكرانيا ترد بأسر جنود وقتلى
وزير التعليم: لا يمكن فهم لغة الذكاء الاصطناعى دون إتقان قواعد البرمجة
سعر جرامات الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025
برلمانى يتقدم بـ 7 مقترحات للحكومة لضمان الرقابة الصارمة على الأسواق
عاجل| الرئيس السيسي يشارك في إفطار احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين
مصادر: وزير الخارجية الأمريكي يحضر اجتماع باريس بشأن غزة
الجهاد: وفد الحركة يصل شرم الشيخ الليلة للمشاركة في مفاوضات غزة
الرئيس السيسي: أي تهديد لا ينبغي أن يثير قلق المصريين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

المؤبد لـ مندوب مبيعات وغرامة 500 ألف جنيه لتاجر مخدرات بالقليوبية

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد لمندوب مبيعات، وتغريمه مبلغ مالى قدره 500 ألف جنيه، بعد إدانته بإحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص، وذلك بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار راغب محمد راغب رفاعي، وعضوية المستشارين أمير محمد عاصم، وأحمد عبد القهار زهوى أحمد، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.
وقد أحالت النيابة العامة المتهم:- "أحمد س م م"- السن : ٢٧ سنة مندوب مبيعات ، فى الجناية رقم ٨٦٦٥ لسنة ٢٠٢٥ قسم الخصوص، والمقيدة برقم ٢١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٧ / ٥ / ٢٠٢٥ بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرا مخدرا (أحد مشتقات الفينيثيل امين)، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

محكمة طنطا

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

دين هويسن

ينضم لقائمة الغائبين..إصابة نجم نادي ريال مدريد

شعار الزمالك

برنامج علاجي لثلاثي الزمالك المصاب قبل مواجهة ديكيداها

ياس سوروب

هجومي ومطور للشباب.. طريقة لعب ياس سوروب مدرب الأهلي الجديد

بالصور

منة عدلي القيعي تخطف الأنظار بصور رومانسية رفقة زوجها

منة منة عدلي القيعيتخطف الانظار بصور رومانسية رفقة زوجها
بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

بيطري الشرقية
على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

عبير صبري
تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

ندوة تثقيفية
فيديو

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

