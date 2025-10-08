المؤبد لـ مندوب مبيعات وغرامة 500 ألف جنيه لتاجر مخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد لمندوب مبيعات، وتغريمه مبلغ مالى قدره 500 ألف جنيه، بعد إدانته بإحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص، وذلك بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار راغب محمد راغب رفاعي، وعضوية المستشارين أمير محمد عاصم، وأحمد عبد القهار زهوى أحمد، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

وقد أحالت النيابة العامة المتهم:- "أحمد س م م"- السن : ٢٧ سنة مندوب مبيعات ، فى الجناية رقم ٨٦٦٥ لسنة ٢٠٢٥ قسم الخصوص، والمقيدة برقم ٢١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٧ / ٥ / ٢٠٢٥ بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرا مخدرا (أحد مشتقات الفينيثيل امين)، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.