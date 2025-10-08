أضرار المشروبات الغازية تدمر الكبد بنسبة 65%.. ماذا يحدث لجسمك؟

أضرار المشروبات الغازية .. من أخطر ما يمكنك تناوله يومياً سواء كان محلى بالسكر أو دايت كما يُشاع، فقد حذرت الدراسات العلمية والأطباء حول العالم، من خطورة المشروبات الغازية على جميع أعضاء الجسم، لكن دراسة صينية حديثة أكدت أن المشروبات الغازية تسبب مرض الكبد الدهني بنسبة 60%.

المشروبات الغازية تسبب أمراض الكبد بنسبة 60%

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة سوتشو الصينية عن أن تناول علبة واحدة فقط من المشروبات الغازية يوميًا، قد يزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي (MASLD) بنسبة تصل إلى 60%.

علبة واحدة يومياً تدمر الكبد

وأوضح ليهي ليو، المؤلف الرئيسي للدراسة وطالب الدراسات العليا بقسم أمراض الجهاز الهضمي في المستشفى الأول التابع لجامعة سوتشو بمدينة سوتشو بالصين أنه "لطالما كانت المشروبات المحلّاة بالسكر (SSBs) موضع تدقيق، فيما يُنظر إلى بدائلها الخالية من السكر على أنها الخيار الأكثر صحة".

وأضاف ليو في بيان: "تُظهر دراستنا أن المشروبات المحلّاة بنسبة منخفضة أو الخالية من السكر ارتبطت في الواقع بزيادة خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني المرتبط بالاختلال الأيضي (MASLD)، حتى عند مستويات استهلاك متواضعة مثل علبة واحدة يوميًا".

اضرار المشروبات الغازية

المشروبات الدايت أكثر خطورة

كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن تناول المشروبات الغازية حتى الخالية من السكر ارتبطت أيضًا بزيادة خطر الوفاة بسبب أمراض الكبد.

وأوضح القائم على الدراسة أن المشروبات الغازية المحلاة تحتوي على نسب عالية من السكر تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات سكر الدم والإنسولين، ما يعزز زيادة الوزن وارتفاع حمض اليوريك، وبالتالي تراكم الدهون في الكبد .

وأكدت نتائج الدراسة أن أضرار المشروبات الغازية لا تقتصر فقط على المشروبات السكرية ، بل تمتد أيضًا إلى المشروبات الدايت ، تلك التي تروّج كخالية من السكر أو دايت، ولكن الدراسة أثبتت أنها أيضاً خطيرة ولها تأثير سلبي على الكبد بنسبة 60% .

المشروبات الغازية تسبب الوفاة

واعتمد الباحثون في دراستهم على تحليل أنماط التغذية لأكثر من 123 ألف شخص بالغ في المملكة المتحدة، لم يكن لديهم تاريخ سابق من أمراض الكبد، وطلب من المشاركين تعبئة استبيانات مفصلة حول استهلاكهم اليومي للمشروبات الغازية، ليتم تتبع حالتهم الصحية خلال فترة امتدت لعشر سنوات.

خلال فترة الدراسة، أُصيب 1178 شخصًا بمرض MASLD، فيما توفي 108 منهم نتيجة أمراض كبدية، وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يستهلكون مشروبات محلاة بالسكر كانوا أكثر عرضة للإصابة بنسبة 50%، في حين ارتفعت النسبة إلى 60% بين من يستهلكون مشروبات منخفضة أو خالية من السكر.

المصدر: موقع «يوريك أليرت»

اضرار المشروبات الغازية على الكبد

ما هو الكبد الدهني؟

يشير وصف الكبد الدهني أو ما يعرف بالتنكس الدهني الكبدي إلى تراكم الدهون على الكبد نتيجة الإفراط في تناولها. ترجع خطورة ارتفاع نسبة الدهون في الكبد إلى أنها قد تسبب التهابه ومن ثم تشمعه، وقد ينتج عن هذه التغيرات في النهاية إلى تلف الكبد بالكامل.

علامات الكبد الدهني

لا تظهر أعراض الكبد الدهني في الغالب إلا في المراحل المتقدمة، وتشمل الأعراض اليرقان (اصفرار الجلد والعينين)، وألم البطن، وانتفاخ البطن، وتورم الساقين، والتعب الشديد، وفقدان الوزن غير المبرر، والغثيان، وفقدان الشهية. يمكن أن تشمل الأعراض المتقدمة أيضًا حكة الجلد، والبراز الباهت، والبول الداكن.