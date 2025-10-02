قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المجلس الوطني الفلسطيني: مصر ركيزة أساسية في الجهود الرامية إلى حماية شعبنا
الصلعا.. قرية العلم والقرآن في قلب سوهاج
الصحفيين تتعاقد مع تطبيق "يداوي" لتوصيل الأدوية للأعضاء بمصاريف مخفضة
حريق محدود بجوار معبد موت بالأقصر دون إصابات.. والحماية المدنية تسيطر
محافظ أسوان يتفقد السوق الرئيسي بمنطقة السيل الجديد وسط ترحيب الأهالي
سم قاتل.. ماذا يحدث لطفلك عند تناول المشروبات الغازية؟
نشرة المرأة والمنوعات | التدخين الإلكتروني يزيد خطر الإصابة بمرض السكري.. كوب ماء قبل الإستحمام ينقذ حياتك لهذه الأسباب
أخبار التوك شو| الفنانة منى هلا تكشف عن زواجها المدني.. حقيقة انتشار مرض اليد والقدم والفم بين الأطفال
نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس.. ننشر أبرز بيانات حرب أكتوبر في أول أسبوع قتال
مجلس النواب يشكل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع الإجراءات الجنائية
ننشر.. تشكيل لجنة إعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعترض عليها
إدارة أحادية تخلق أزمات.. سوء إدارة سد النهضة يهدد السودان
أضرار المشروبات الغازية على الأطفال .. من أكثر الأمور التي تحتاج للتدقيق والاهتمام من قبل الأمهات للحفاظ على صحة أطفالهن، خاص وأن جميع الصغار يعشقون الحلوى و المشروبات الغازية و العصائر المعلبة ، لكن أضرار المشروبات الغازية على الأطفال تفوق قدرة جسم طفلك على تقبلها وقد تسبّب له العديد من المشاكل الصحية في وقت قصير .

ماذا يحدث لطفلك عند تناول المشروبات الغازية؟ 

تسبب المشروبات الغازية ضرراً بالغاً للأطفال نتيجة احتوائها على نسبة عالية من السكر والكافيين والأحماض، مما يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، هشاشة العظام وضعف الأسنان، اضطرابات سلوكية مثل فرط الحركة والعصبية، صعوبات في التركيز والنوم، سوء التغذية، وزيادة خطر الإصابة بالكبد الدهني وداء السكري. 

اضرار المشروبات الغازية على الأطفال 

أضرار المشروبات الغازية على الأطفال 

  • يتسبب الفوسفور الموجود بالصودا في تآكل مينا الأسنان.
  • استنزاف الكالسيوم في العظام.
  • الصودا تجعلهم عرضة لكسر العظام.  
  • تؤثر على التوزان الطبيعي للجسم.
  • تؤثر على دماغ الأطفال.
  • تدمر الغدة الكظرية.
  • السكر في المشروبات الغازية يزيد من تراكم الدهون في البطن.
  • يمكن أن تسبب اضطرابا في الغدد الصماء.
  • الإصابة بهشاشة العظام.
  • التأثير على التوازن الحمضي القلوي في المعدة
  • التهاب المعدة 
  • إدرار البول. 

 

المشروبات الغازية تضعف عظام الطفل 

من أضرار المشروبات الغازية على الأطفال ، ضعف العظام وتسوس الأسنان حيث يحتوي حمض الفوسفوريك الموجود في الصودا على مادة الكافيين، مما يؤدي إلى استنزاف الكالسيوم من الجسم وزيادة خطر كسر العظام وهشاشتها، كما أن السكر والبكتيريا تهاجم مينا الأسنان مسببة التسوس . 

اضرار المشروبات الغازية على الأطفال 

المشروبات الغازية تسبب اضطراب النوم للطفل 

 يحفز الكافيين الموجود بالمشروبات الغازية ، الجهاز العصبي، مما قد يؤدي إلى صعوبة في النوم، قلة عمق النوم، وتقطع النوم، مما يؤثر على تركيز الطفل في المدرسة. 

المشروبات الغازية تسبّب السكري 

تناول الأطفال للمشروبات الغازية يسبب زيادة خطر الإصابة بداء السكري، حيث ان الاستهلاك المستمر للمشروبات الغازية يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في نسبة سكر الدم وزيادة خطر الإصابة بداء السكري. 

اضرار المشروبات الغازية على الأطفال 

المشروبات الغازية تسبب السمنة

السكر الزائد في المشروبات الغازية يزيد من تراكم الدهون، خاصة في منطقة البطن، ويرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسمنة المبكرة التي قد تستمر مدى الحياة.

