سم قاتل.. ماذا يحدث لطفلك عند تناول المشروبات الغازية؟

أضرار المشروبات الغازية على الأطفال .. من أكثر الأمور التي تحتاج للتدقيق والاهتمام من قبل الأمهات للحفاظ على صحة أطفالهن، خاص وأن جميع الصغار يعشقون الحلوى و المشروبات الغازية و العصائر المعلبة ، لكن أضرار المشروبات الغازية على الأطفال تفوق قدرة جسم طفلك على تقبلها وقد تسبّب له العديد من المشاكل الصحية في وقت قصير .

ماذا يحدث لطفلك عند تناول المشروبات الغازية؟

تسبب المشروبات الغازية ضرراً بالغاً للأطفال نتيجة احتوائها على نسبة عالية من السكر والكافيين والأحماض، مما يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، هشاشة العظام وضعف الأسنان، اضطرابات سلوكية مثل فرط الحركة والعصبية، صعوبات في التركيز والنوم، سوء التغذية، وزيادة خطر الإصابة بالكبد الدهني وداء السكري.

يتسبب الفوسفور الموجود بالصودا في تآكل مينا الأسنان.

استنزاف الكالسيوم في العظام.

الصودا تجعلهم عرضة لكسر العظام.

تؤثر على التوزان الطبيعي للجسم.

تؤثر على دماغ الأطفال.

تدمر الغدة الكظرية.

السكر في المشروبات الغازية يزيد من تراكم الدهون في البطن.

يمكن أن تسبب اضطرابا في الغدد الصماء.

الإصابة بهشاشة العظام.

التأثير على التوازن الحمضي القلوي في المعدة

التهاب المعدة

إدرار البول.

المشروبات الغازية تضعف عظام الطفل

من أضرار المشروبات الغازية على الأطفال ، ضعف العظام وتسوس الأسنان حيث يحتوي حمض الفوسفوريك الموجود في الصودا على مادة الكافيين، مما يؤدي إلى استنزاف الكالسيوم من الجسم وزيادة خطر كسر العظام وهشاشتها، كما أن السكر والبكتيريا تهاجم مينا الأسنان مسببة التسوس .

المشروبات الغازية تسبب اضطراب النوم للطفل

يحفز الكافيين الموجود بالمشروبات الغازية ، الجهاز العصبي، مما قد يؤدي إلى صعوبة في النوم، قلة عمق النوم، وتقطع النوم، مما يؤثر على تركيز الطفل في المدرسة.

المشروبات الغازية تسبّب السكري

تناول الأطفال للمشروبات الغازية يسبب زيادة خطر الإصابة بداء السكري، حيث ان الاستهلاك المستمر للمشروبات الغازية يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في نسبة سكر الدم وزيادة خطر الإصابة بداء السكري.

المشروبات الغازية تسبب السمنة

السكر الزائد في المشروبات الغازية يزيد من تراكم الدهون، خاصة في منطقة البطن، ويرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسمنة المبكرة التي قد تستمر مدى الحياة.