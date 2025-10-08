بعد أزمته الصحية المفاجئة.. مرتضى منصور يكشف لأول مرة التفاصيل

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، استقرار حالته الصحية، بعد الوعكة المفاجئة التي تعرض لها في الأيام القليلة الماضية.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"

الحمد لله بعد غد الجمعة إن شاء الله بعد استئذان الطبيبين المعالجين يذيع المستشار مرتضى منصور بصوته بيانا كاملا عن أسباب أزمتة الصحية المفاجئة وماوصلت إليه".

وأضاف رئيس نادي الزمالك السابق: “الحمد لله الشكر لكل من اتصل بي ولم أستطع الرد عليه بناء على توجهات الطبيبين المعالجين له، وأعتذر عن الرد اليوم أيضا، شكرا لله شكرا لكل المتصلين”.



كشف أحمد مرتضي منصور ، عن تعرض والده لوعكة صحية خلال تلك الفترة.

وكتب أحمد مرتضي منصور، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أعتذر بالنيابة عن والدي المستشار مرتضى منصور ، لكل من حاول التواصل معه خلال الأيام الأربعة الماضية، لعدم تمكنه من الرد بسبب تعرضه لوعكة صحية طارئة وصعبة..

الحمد لله على كل حال، والشكر لله على لطفه وكرمه.